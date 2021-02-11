去年2月22日有網民發起光復屯門公園行動，其間有地盤男工被指見到警員後掉頭走，被截停後搜出身藏鐵鎚。男工被控在公眾地方管有攻擊性武器罪，惟經審訊後，裁判官李志豪今裁決他脫罪。李官指考慮到案發時不是晚上、附近沒示威或聚眾活動、被告被捕時「企定」沒有逃走，不禁令人懷疑警員將他與衣著相似的疑犯混淆，因而拘捕錯的人。惟李官拒絕向辯方批出訟費，指被告帶鎚子出街，附近卻沒有工地，「咁都話唔係自招嫌疑嘅話，咁個社會會好亂！」

被告馬德強（32歲）被指當日在屯門鄉事會路犯案。對於案件在年三十裁決，他表示心情難過，一早向家人表示一旦罪成，或不能回家吃團年飯；現獲判無罪，他終於可以鬆一口氣，回家吃飯。他又指，本案令他困擾多時，認為「有少少濫捕濫告」。

用鎚子傷人非唯一合理推論

李官裁決時指，辯方不爭議被告當時身上攜有鐵鎚。雖然辯方案情指出，被告曾向湯表示其工作的地盤位置，但湯沒有記錄；惟辯方亦沒有作出相關盤問，被告也沒自辯，故法庭不會給予辯方此說法任何比重。

李官續指，接納警員湯偉杰的證供是誠實可靠。不過，雖然他供稱追捕期間視線沒離開過被告，但其視線或曾經受阻。另外，正如湯所言，被告與另一人被截停時，正在站著而非逃跑中，令法庭不禁懷疑是否因當時兩人與逃跑人士的衣著相似，而令湯有所誤會並拘捕錯人。因此，法庭不能肯定被告便是從屯門公園逃跑出來的人士。

李官再指，案發時不是夜晚，亦沒有證據顯示被捕現場有打鬥或聚眾情況。此外，被告遭警員截查時沒有逃跑，也沒有嘗試棄掉涉案鎚子。雖然被告無法提供購買單據，但鎚子曾被使用過，並非簇新，亦沒有被報紙等物品包裹以作隱藏。雖然當時被告不是工作中，附近也沒有工地，但即使鎚子可以傷人，也非唯一合理推論，最終裁定被告脫罪。

警指被告一見警察便掉頭走很可疑

辯方提出訟費申請，指被告沒有自招嫌疑，重申他曾在現場向警員解釋攜帶鎚子的原因，但警員沒有記錄。惟李官表示，被告被捕位置附近沒工地，而且他沒在錄影會面中解釋原因，故拒絕有關申請。

早前審訊時，警員湯偉杰供稱當日屯門公園有人聚集，其間一名市民表示有人打人，湯張望後發現被告掉頭跑走。湯認為「見到警察掉頭跑好可疑」，故上前追截，最終截停被告，但被告表情愕然。

辯方指出，被告曾向警員表示自己是地盤工，亦指出地盤位置，但湯否認並指「一個地盤工人唔會淨係袋一個鎚仔」。辯方指出，被告曾向湯解釋他的職業及出現原因，李官問湯是否不會記錄有關對話，湯坦承不會記錄。

【案件編號：TMCC1463/20】

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