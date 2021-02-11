前年8.31市民自發到港島各區「行街」，及後演變為警民衝突，16名於銅鑼灣及灣仔一帶被捕的人士事後被控暴動罪，其中15人早前已先後受審。餘下19歲男學生的案件今在區域法院續審。辯方盤問聲稱受汽油彈襲撃的警員時指，片段未見顯示包括被告在內的人投擲汽油彈，地上亦無火光，質疑警員蓄意誣衊被告。

被告男學生葉君誠（19歲）被控於前年8月31日在銅鑼灣軒尼詩道崇光百貨一帶，連同其他身份不明的人士參與暴動。

警員11067蕭小虎昨供稱，當日為速龍小隊成員，掃蕩期間在軒尼詩道電車路軌附近受示威者汽油彈襲擊，遂向前追捕，追至中國銀行外，發現包括被告在內的四人，其中兩人各自向他投擲一枚燃燒中的汽油彈。他今在盤問下補充指，四人當時一字排開站立，兩人投擲汽油彈後，四人轉身逃走。

片段不見有火光 辯方質疑警員誣衊被告

辯方大律師石書銘盤問時引用片段指，在蕭聲稱第二次被汽油彈襲擊的時間，地上並無火光，蕭表示同意。石隨即質疑：「但你話有兩個人向你投擲燃燒緊嘅汽油彈喎，但地上冇火光喎？」蕭解釋，因為汽油彈落在他左後方，而非前方。

石詢問當時四人中有多少人戴頭盔、頭盔又是甚麼顏色，蕭謂：「大部份戴黃色頭盔。」石追問有多少人戴黃頭盔，蕭表示不肯定，並解釋當時注意力集中在汽油彈，故沒有留意，未能準確作答數目。石聞言質疑：「你話當時佢哋背住你，又話佢哋著黑色衫，頭盔顏色係唯一識認，你有乜理由唔留意？」

石再引用呈堂截圖指，被告經過電車站後，左手低垂拿着白色膠袋，右手則撐着傘，問蕭在眾人一字排開時有否看見此情況，蕭稱當時沒有留意。

石最後向蕭指出，從來沒有包括被告在內的四人一字排開、並且有人向他投擲汽油彈的事情發生，事件是由他捏造出來，用以誣捏被告，蕭一律不同意。

法官姚勳智下周二將裁定案件是否表證成立。

控方開案陳詞早前透露，被告被拘捕時被搜出一個安全頭盔、一個眼罩、兩個防毒面罩、一個微粒過濾器、一部相機、一隻勞工手套和兩個口罩。

【案件編號：DCCC46/20】

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