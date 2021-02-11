常把「法治」掛在口邊的律政司，打算每年花552萬多元聘請1名副首席政府律師及1名助理首席政府律師，推行「願景2030-聚焦法治」計劃。同時，當局亦會繼續就法治教育，為小學舉辦約80場表演、提供師訓課程，以及出版聲稱會「客觀地呈現《基本法》的真實面貌」的書籍。

立法會司法及法律事務委員會將於本月22日開會，律政司向立法會提交件，表示打算增聘副首席政府律師及助理首席政府律師各1名，主要負責推行各項推廣法治的計劃，例如制定加強法治理解和實踐公眾教育的策略、管理「願景2030」專責小組秘書處、監督對香港法治國際評級的分析等。兩個職位每年平均開支，包括薪金和員工福利為552.2萬元。

另外，律政司亦向立法會匯報有法治教育的進度。當局提到律政司與香港戲劇教育工作室合辦的「透過戲劇實踐法治」項目，早前已舉辦首場、觀眾約400人的演出，而直至明年2月，香港戲劇教育工作室將再舉辦約80場、每場約40分鐘的表演。

明年主權移交25周年出版《基本法》書籍

同時，律政司亦準備當年起草《基本法》的材料，例如相關重要討論、鄧小平就一國兩制的演講、實施《基本法》以來香港法院的重要判決和人大釋法等輯錄成書，然後於明年主權移交25周年出版。當局聲稱該書會「客觀地呈現《基本法》的真實面貌」。

此外，由教育局與前全國人大常委范徐麗泰、前基本法委員會副主席梁愛詩等成立的勵進教育中心合辦，培訓教師有關憲法、《基本法》、國安、香港法制及法治等的培訓課程，會於下月再開辦課程。

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