【本報訊】本志服務大眾，卻被硬生生要求將政權凌駕社會福祉，惟有明哲保身。一名近月辭職明志的社署社工訴說，難以效忠一個並非由人民授權的政府，故決定不惜支付代通知金即時離職，以示對宣誓的不滿。但宣誓制度未來隨時覆蓋整個社工界，他不禁擔心，在香港是否仍有自由去成為以服務市民為本的社工。

P（化名）任職社署逾十年，回憶當初進入體制全為服務市民，成為人民公僕，「以往至少會有所謂公務員中立，唔會有呢種（宣誓）壓力，但𠵱家要宣誓，只能效忠一個政權，而呢個政權並非得到人民授權，係做唔到公務員應該要做到嘅嘢」。

他明言，國安法生效後已萌生離職甚至移民念頭，政府隨後更要求全體公務員向政權表忠，令他近月決定不惜支付代通知金也要即時離職，除了擔心拒簽聲明會有其他後果外，更希望可以藉此明志，表明對強迫公僕宣誓的不滿。

社工的訓練提及人權等普世價值，P認為「做得社工或有心做社工嘅，其實都好堅信、着重人權」，故社署內不少同事均擔心宣誓問題，亦留意到離職同事橫跨不同年齡，明顯感受到工作環境較「低氣壓」，不論工作抑或公餘時間，同事間的話題都圍繞宣誓及離職與否。

憂宣誓魔掌覆蓋社工界

部份社會福利服務主力由社署社工負責，例如感化服務，或擔任精神科醫務社工等。雖然P的部門已即時填補空缺，但在離職潮下，若同時有大量社工離職，即使改以年資較淺的社工補上，服務無可避免會有影響。

即使社工可轉投私人或志願機構服務大眾，但他形容現時政權已無孔不入，除社署外，大部份社工均任職受政府資助的機構，擔心未來宣誓的魔掌會延伸至整個社工界，「就算呢刻我唔想宣誓所以唔做公務員社工，但我將來仲可唔可以喺香港做社工呢，都係一個好大嘅擔心……就算好似好鄰舍教會咁，即使唔接受政府資助，請咗個社工（劉家棟）後，都成個俾佢鏟低埋」。