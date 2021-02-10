【權霸天下】

【本報訊】反送中運動以來，以「守城」自居的香港警察重拾六、七十年代的社團風範，當街毆打孕婦、密室襲擊被捕人士、藏毒無惡不作，市民敢怒不敢言，「皇軍」稱號不脛而走。政權處處包庇，更計劃立法禁制市民批評警隊。消息引述警務處長鄧炳強透露，保安局正研究設立「辱警罪」，計劃涵蓋所有公職人員。

鄧炳強周二在灣仔警察總部舉行「與處長對話」會議，多名警隊管理層出席，在現場並透過視像直播與員方對話，歷時約兩小時。據了解，鄧在會上透露，保安局正研究設立辱警罪，但非只限於警務人員，會涵蓋所有公職人員。

鄧炳強又透露，警隊會提升裝備，包括隨身攝錄機（BWVC）、數碼動態攝錄機（即運動攝錄機），亦會購置警車，尤其是PTU巴士、較小型的水炮車，並會添置「低殺傷力武器」。

擬設中銀機助處理財務

消息又引述行動處長郭蔭庸透露，警方已購入電槍，將研究是否引入使用，因涉及政策改變，所以要「更小心」研究。警隊亦已更換了新的休班警棍，除了改善裝備質量，亦要檢討訓練。

警隊高層在會上透露將在警隊工作地點加設中銀自動櫃員機，幫助警員子女處理升學事宜和設內地教育津貼。對於有警員稱在公院受不理想對待，管方表示已聯絡醫管局，會協助人員轉至私家和深圳醫院。

民權觀察發言人王浩賢認為，現時已有阻差辦公或阻礙公職人員執行職務等法例，「如果市民不合作程度去到妨礙警員或公職人員工作，已經有法例涵蓋」，如單純將不禮貌言辭刑事化，變相限制市民表達自由。

他又指，每年監警報告亦有大量涉及警員對市民作粗言穢語的投訴，「如果市民對警員不禮貌要負刑責，警員講粗口係咪都要負刑責呢？警察都係市民，應該要對等」。

保安局回應稱，早前已就立法禁止侮辱公職人員進行相關研究，包括研究海外法例、做法、以及相關案例。當局正就研究內容徵詢律政司意見，下一步會諮詢相關政策局意見，目前沒有立法時間表。

團體︰遇事傾向用最高武力

就警隊引入電槍一事，王浩賢指出，電槍一般用於有相當距離、而又作出攻擊的對象，警員目前已有胡椒噴劑、胡椒球槍、橡膠子彈等常規配備，足以應付不同情況。香港現時須使用到實彈等更高層級武力的情況亦少之有少，看不到有必要引入電槍等武力選項。

他以美國為例，指當地早有研究發現警員遇事時會傾向使用情況許可的最高武力，引致不少濫用電槍情況，「例如原本只要胡椒噴劑或警棍已經可以制服犯人，警員都會選擇用佢認為最有效嘅電槍，因為一電就成個瞓低。」

警方回覆查詢稱，警隊管理層曾與同事進行內部溝通事宜並不對外公開。為確保警務人員有更有效的裝備應付實際行動情況，會持續評估行動成效及審視人員在行動上的需要。