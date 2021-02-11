武漢肺炎疫苗顧問專家委員會早前建議港府，批准在香港使用中國復星與德國BioNTech藥廠合作的mRNA武肺疫苗（BNT162b2），認為其「效益大於風險」，食物及衞生局其後宣佈認可BioNTech疫苗在香港緊急使用。不過，該疫苗一度被質疑令接種者「面癱」，甚至死亡。衞生防護中心轄下的2個專家委員會今日（11日）發表共識，認為現時未有證據證明該疫苗導致長者死亡率異常增長，亦未能證明疫苗導致接種者死亡。

衞生防護中心轄下的疫苗可預防疾病科學委員會與新發現及動物傳染病科學委員會共同表示，根據海外衞生及藥物監管當局和世界衞生組織截至今年1月的資料和建議，認為現時並未有證據顯示體弱長者接種疫苗後的死亡率出現超乎預期及異常增加。此外，亦未有明確證據顯示出現的死亡個案是源於使用疫苗。

2個專家委員會建議，對嚴重體弱長者（例如安老院舍的長期卧床長者），尤其是特別年長的組別（例如85歲以上的人士），應由主診醫生個別評估接種者的效力和風險；科學委員會亦於今年1月發表的暫擬共識建議內提及，任何有急性發熱的人士均應延遲疫苗接種，此建議亦適用於體弱長者。

2個專家委員會強調會密切監察BioNTech疫苗的安全及效能的報告和數據，一旦出現罕見異常事件和長遠副作用，以及有更多相關資訊時，會重新評估疫苗的益處和風險，以求取平衡。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！