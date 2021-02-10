【本報訊】疫情下年關更難過，有工會對馬雲山頂大宅爆出工程費糾紛，影響大批工人及判頭「冇錢過年」，直言建築地盤、飲食及零售業是被拖欠薪金的重災區，近日亦有觀塘地盤欠薪事件，建議工友切勿簽署沒列明薪金的「白頭合約」，日常亦應保留出糧紀錄，以便一旦遭欠薪憑證追討。

存出糧紀錄 助追欠薪

建築地盤職工總會組織幹事黃在琳稱，近日接獲觀塘地盤拖欠工人共約40萬元薪金的消息，惟之後工友未再求助。她指地盤較常出現欠薪，主因層層分判制度，「大判判畀二判，二判再判畀三判、四判，每一判啲錢都越壓越低，工程料錢唔可以壓縮，惟有就係工人人工，所以好多時出事就係工人冇糧出！」近年出現地盤工潮都是如此。

黃續稱疫情下雖未見今年地盤欠薪情況趨惡化，但亦未必樂觀，「可能係疫情下工程冇繼續，都冇工開，咁工人就冇被欠薪；又或者出面市道都唔好，工友抱住有工開拖糧都做住先嘅心態。」她向工友教路，要避免一旦被欠薪追討無門，簽約時應訂明薪金，切勿簽署白頭合約，「即使口頭協議人工或現金出糧，都可以WhatsApp或錄音問人工幾多，出咗現金糧亦應先入數，作個紀錄，咁追起嚟都畀法庭睇到原來人工係呢個數。」

前日亞視大埔廠房門外亦發生追薪事件，約20多名報稱是電視台的外判裝修工人，拉起數幅橫額追討共200萬元工資，惟亞視發言人稱已全部支付工程費，並敦促有關設計及工程公司解決薪酬問題。