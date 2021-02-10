【本報訊】曾經聲稱受威嚇而退出立法會選舉的建制派前區議員周永勤，去年5月28日在天水圍擺街站，宣傳港區國安法，其間一名音樂導師與街站義工發生口角，並從花槽拿起一塊破椅椅背，隨即遭多名義工坐在身上制服。涉案導師被控在公眾地方管有攻擊性武器罪，昨開審前認罪。裁判官水佳麗指，明白很多人對國安法有深切憂慮，「畢竟對香港嚟講係非常新鮮嘅事物」，但被告採用錯誤方式表達不滿，最終判他入獄15周。

官：社會分裂非常不幸

被告黃嘉豪（35歲）被指當日在天瑞停車場外犯案。辯方求情時強調，涉案爛椅背的本質並非武器，被告並沒使用，其行為沒造成人命或財物損傷，反而他因被四名女子坐在身上制服而受傷。

辯方要求播放被告遭制服的片段，水官認為公平起見，需一併播放控方呈堂的片段。 控方片段顯示，被告原本站在對面馬路指罵街站義工，遭對方用粗口回應。被告隨後行過馬路，並從附近花槽拾起涉案爛椅背。辯方片段則顯示，四名女子坐在被告身上，他的眼鏡飛脫，狀甚痛苦。

水官判刑時指，案發時被告非常衝動，顯然對國安法立法抱持強烈意見，卻不幸地採取了錯誤方式表達不滿。幸好他及時遭現場人士制服，無街站義工受傷，反而被告的膝頭及手肘受傷。被告從花槽拾起涉案爛椅背的行為，反映他事前沒預謀，犯案是因過份激動所致。

水官表示，法庭充份了解從社運爆發至國安法立法，社會極之分裂、敵我分明，非常不幸，不知何時才可修補裂痕。水官考慮到事件與被告的背景，及被告遭制服時受傷，最終判他入獄15周。

案件編號：TMCC1838/20