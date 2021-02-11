警務處處長鄧炳強周四（11日）晚上10時到達維園年宵花市外，他於銅鑼灣糖街一帶進入維園，在門外與多名前線警員握手和問好，但他未有進入年宵花巿內，只沿維園旁的行人道走到位於網球場內的警方控制中心，不過他走到其中一處出入口時，被維園保安阻止進入網球場內，結果要改道到另一出入口進入網球場位置。其後他在內逗留約10分鐘，至晚上10時半離開，最終都未有進入年宵花巿內。

他稱今次來到是因同事年三十亦要工作，故前來感謝同事和看看整體情況，認為今年人流較少，亦沒有人群等待入場的情況。被問到新年願望，他希望香港可一直好下去，祝大家身體健康、工作順利。其間他被問到警方是否會使用電槍於人體身上及對辱警罪有何看法時，他稱今日主要來看同事工作，不回答有關行動的問題。被問到為何不進入年宵，是否擔心遇上反對聲音，他再稱今日主要來感謝同事。

陶輝花墟領大批警員「迎賓」

鄧炳強前往維園後，隨即到旺角花墟公園年宵，西九龍總區指揮官陶輝與大批警員在年宵門口戒備等候鄧炳強。大約周四晚11時10分，鄧乘車直接駛進球場，落車後並未進入年宵範圍，巡視數分鐘後便離開球場範圍，改往公園辦公室繼續慰問。

在前往辦公室期間，有記者問及警方會否加強人手執法處理部份處所及餐廳使用「安心出行」，鄧表示會一視同仁執法，不分顏色。其後他再會晤傳媒稱到場是要探望前線警員，順便視察年宵人流管制的情況，又稱年宵安排順暢，入場人數不算多，「大部份時間（市民）都係自由出入」，不再回應「安心出行」及購入電槍作測試等問題。

鄧其後在大批警員護送下前往旺角大球場，有途經的市民怒斥「納稅人啲錢就咁就嘥咗」，但處長未有理會。進入大球場數分鐘後，他在近花墟道的門口再出來「慰問」，問及前線警員何時放假。

有市民稱「支持香港警察」並欲與鄧炳強握手，鄧遲疑數秒後答應握手，並提醒市民要清潔雙手，及後再往返大球場乘車離開。

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