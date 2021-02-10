本地正經歷第四波疫情，《蘋果》整合所有確診個案，製作確診個案搜尋器，方便讀者了解個案資料；亦製作了互動數據圖表合輯，分析香港、中國，以至全球疫情至今的形勢。

本港武漢肺炎疫情放緩，昨日（10日）新增17宗確診，連跌2日，是去年11月19日以來最少；初步確診亦少於20宗。新確診全屬本地感染，4宗沒源頭，其中1宗來自大埔太和邨愛和樓。早前須強制檢測的愛和樓，增至4戶染疫，其中3戶都在14樓。衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，擔心環境污染播毒，14樓全層須撤離。早前要封區強制檢測和撤離所有04單位的鰂魚涌惠利大廈，則再多2宗確診，其中1宗無源頭，住05單位。

另外，再多22棟大廈要強制檢測，其中14棟都是接近午夜刊憲、只是污水驗出武肺的土瓜灣大廈，全部位於土瓜灣道和美景街。其餘8棟大廈就是至少有1宗確診才強制檢測，包括黃埔花園12期銀竹苑7座、荃灣海濱花園6座海霞閣和沙田銀禧花園6座。1月28日至2月10日曾到訪這22廈逾2小時者，須於2月14日或之前檢測；若已在8至10日檢測，可獲豁免，但要再強制檢測的荃灣綠楊新邨R座則不獲豁免。

2.10新增強制檢測大廈

至少1確診全棟驗（8棟）

●元朗八鄉橫台山羅屋村92A號

●元朗十八鄉崇正新村503號

●馬鞍山錦豐苑錦菱閣

●旺角通菜街2Q至2Z號／登打士街43P至43S號鴻輝大廈

●沙田銀禧花園6座

●紅磡黃埔花園12期銀竹苑7座

●荃灣海濱花園海霞閣

●葵涌華豐工業中心1及2座

污水含武肺全棟驗（14棟）

●土瓜灣道281至299A號土瓜灣大廈

●土瓜灣美景街39號安和園2期安平大廈

●土瓜灣美景街55號安和園2期安康大廈

●土瓜灣道261及263號

●土瓜灣道265及267號

●土瓜灣道269及271號

●土瓜灣道273及275號

●土瓜灣道277及279號

●土瓜灣美景街9及11號

●土瓜灣美景街13及15號

●土瓜灣美景街17及19號

●土瓜灣美景街21及23號

●土瓜灣美景街25及27號

●土瓜灣美景街29及31號

再次全棟驗

●荃灣綠楊新邨R座

此外，政府預告年初七起（2月18日）有條件放寬社交距離措施，包括食肆堂食可4人一枱、容許晚市堂食營業至晚上10時，以及重開多項文娛康體場所，惟放寬條件是年初七前的疫情平穩，亦要強制顧客掃安心出行二維碼或登記個人資料，而且所有員工都要強制檢測，不遵守的肆會被禁晚市堂食3至14日，違規的場所負責人亦可被罰5萬元和監禁半年。

車公誕市場2.9起開放 檔主員工須48小時內檢測

另外，車公誕市場將於周二（9日）至本月26日期間開放，食環署表示，由於與15個年花銷售點的情況有別，該銷售點毋須實施取票制度，但須嚴格執行一系列防疫抗疫措施。攤檔經營者和員工必須於市場開放前48小時內接受病毒檢測，並於進入銷售點前出示陰性檢測紀錄，方可營業。食環署會為攤檔經營者和員工提供一次免費病毒檢測，並已安排檢測承辦商向他們派發樣本瓶以收集深喉唾液樣本。

食環署亦要求攤檔經營者提供員工名單及聯絡資料，以便在有需要時追蹤確診個案及其接觸者，攤檔經營者須在營業時間內提供足夠消毒潔手液供顧客使用。銷售點會於每日下午安排約一小時清潔時段，其間食環署會在公眾地方進行清潔消毒。各個攤檔的清潔消毒工作則由檔主自行負責。

各區流動採樣站

因應各區更多大廈須強制檢測，政府2月11日起在荃灣海濱花園及火炭銀禧花園增設流動採樣站。至於現有多個流動採樣站亦延長服務。2月12至18日，黃大仙廣場的流動採樣站會搬往睦鄰街遊樂場。農曆新年期間，各流動採樣站繼續開放，但個別採樣站提早至下午5、6時關門，其餘採樣站則維持晚上8時關門。

●黃大仙睦鄰街遊樂場（2月12至18日）

●東涌北公園足球場（至2月18日）

●黃竹坑體育館（至2月15日）

●佐敦官涌體育館（至2月14日）

●旺角麥花臣遊樂場（至2月14日）

●荃灣荃榮街遊樂場（至2月14日）

●荃灣海濱花園海霞閣平台（至2月12日）

●黃大仙廣場（至2月11日）

●石硤尾邨美映樓空地（至2月11日）

●沙田銀禧花園籃球場（至2月11日）

●元朗天恩邨恩慈樓（至2月11日）

2.21至3.2值勤院舍工須再檢測

政府宣佈，第七輪安老院、殘疾人士院舍及護養院員工強制檢測即將展開，規定由安老院、殘疾人士院舍、護養院，及附設於安老院或殘疾人士院舍的日間服務單位僱用並於2月21日至3月2日期間值勤，或透過與院舍或上述單位訂立的外聘服務合約，在該期間提供服務的人士，包括全職、兼職及替假員工，須於20日前接受核酸檢測，而有關檢測樣本必須是非自行採集的鼻腔和咽喉合併拭子樣本。

有關檢測可經社區檢測中心；透過院舍經營者或營辦人自行安排由醫護人員或受訓人員採集樣本，並於認可化驗所檢測；或自費於認可化驗所檢測。

食物及衞生局亦公佈，會繼續為全港所有外籍家庭傭工（外傭）及建造業工地人員提供一次免費自願檢測服務，並將安排擴展至保安及護衞業人員。合資格人士可由即日起於網上預約檢測。

第二輪指定檢疫酒店多4間

另外，政府公佈第二輪指定檢疫酒店名單，新增4間酒店，分別為觀塘區的愛得甫酒店、南區的奧華時尚精品酒店.南岸、荃灣區的香港遠東絲麗酒店，以及油尖旺區的香港海景絲麗酒店。名單有效期原定由2月20日至4月20日，為期2個月。其中觀塘區的愛得甫酒店和南區的奧華時尚精品酒店.南岸，已於1月30日起提早運作。這些酒店除了供抵港人士強制檢疫外，部份緊密接觸者都會選擇酒店作檢疫。

深圳灣口岸出境 或被分流到汕尾隔離

現時經香港到深圳，須持24小時內有效核酸檢測陰性結果證明，過境後須到指定地點自費集中隔離14天。廣東省政府表示，因應農曆新年入境人流可能增加，經深圳灣口岸入境的人士，將可能被分流到東莞、惠州、汕尾或中山集中隔離。

廣東省政府又指，經廣州白雲機場入境的部份人士，則會分流到佛山、清遠、江門或肇慶。而為控制入境人流，由1月5日起，從香港經深圳灣口岸入境的人士要預約通關，每日2,000個名額。

本港疫情

●確診（截至2月10日18:00）

10,710宗（40日大至100歲）、9隻狗、8隻貓

●疑似／初步確診

1宗疑似確診

●死亡個案

189宗（38歲至98歲）及1隻寵物狗

●出院個案

多46人出院（第9172、9705、9744、9756、9766、9802、9865、9882、9886、9935、9970、9996、10009、10018、10046、10054、10068、10078、10088、10099、10116、10130、10189、10202、10230、10248、10301、10325、10328、10342、10345、10349、10371、10376、10389、10400、10404、10423、10428、10443、10463、10467、10475、10483、10567、10593號個案），

共10,022人出院（包括確診及疑似患者）

●住院個案

450名確診者仍留醫；

22人危殆（第1989、3496、6125、6547、6607、6794、8018、8078、8323、8900、9049、9135、9267、9438、9612、9907、9953、9959、10358、10367、10379、10643號個案）、

21人嚴重（第6386、7021、7076、7305、7468、8126、8221、9055、9166、9550、9662、9733、9793、9858、9867、9998、10023、10083、10134、10431、10503號個案）、

407人情況穩定。

確診個案過去14天有病徵時到訪的大廈名單（按此查看）

港患者曾駕駛／乘搭公共交通

●港九小輪中環 - 坪洲 ／ 1月7至8日 ／ 第9277、9342號個案

●港九小輪中環 - 榕樹灣 ／ 1月5至9日 ／ 第9267、9276、9277號個案

●的士KT1281（日間） ／ 1月10日 ／ 第9396號個案

●的士UD5137 ／ 1月9至10日、12至13日 ／ 第9438號個案

●的士WB1696 ／ 1月15日 ／ 第9481號個案

●九巴61M ／ 1月13日 ／ 第9567號個案

●的士VE8670 ／ 1月4至8日、11至15日 ／ 第9583號個案

●的士EL2028 ／ 1月17日 ／ 第9814號個案

●的士VE5007 ／ 1月22至24及26日 ／ 第10318號個案

●九巴68X ／ 2月6及9日 ／ 第10711號個案

兩岸疫情 （截至2月10日17:20）

兩岸疫情最新情況：大陸國家衞健委公佈，內地新增14宗確診個案，均為境外輸入病例，分別是上海6宗、浙江3宗、天津1宗、江蘇1宗、福建1宗、四川1宗、陕西1宗。大陸累計89,734宗確診，死亡病宗4,636宗。台灣累計確診933宗，死亡個案9宗。

外國疫情（截至2月10日07:40）

根據美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球感染武漢肺炎人數超過1.06億，全球死亡人數超過233萬。疫情最嚴重的美國，累計確診逾2,717萬宗，是目前唯一確診數突破2,000萬的國家，死亡人數超過46.７萬。印度確診人數逾1,084萬，死亡人數超過15.5萬，是目前疫情最嚴重的亞洲國家。巴西確診人數突破960萬，死亡人數超過23.3萬。英國、俄羅斯、法國、西班牙確診均超過300萬宗，確診逾200萬宗的國家則有意大利、土耳其、德國、哥倫比亞。阿根廷、墨西哥、波蘭、南非、伊朗、烏克蘭、秘魯、印尼、捷克、荷蘭等10國確診宗數均超越100萬大關。

●英國衞生大臣夏國賢周二向國會表示，下周一起海外入境者若違反新防疫措施，面臨高達1萬鎊（10.7萬港元）罰款和10年監禁。他指出，隱瞞來自33個發現變種病毒國家（紅色名單國家）的入境者，最高可判監10年。未有接受強制檢測者罰1千鎊（1.07萬港元），未有接受第二次強制檢測者罰2千鎊（2.14萬港元），未有入住隔離酒店的罰5千至1萬鎊（5.36萬至10.7萬港元）。

●加拿大總理杜魯多周二宣佈，下周起非必要陸路入境旅客須出示核酸檢測陰性結果證明，否則面臨高達3千加元（1.8萬港元）罰款，衞生官員會對他們採取全面的後續行動。加拿大之前已要求入境飛機乘客出示72小時內進行的核酸檢測陰性結果證明。

●法國周二新增死亡病例724宗，累計突破8萬宗，成為繼美國、巴西、印度、墨西哥、英國、意大利之後，全球第七個累計死亡病例超過8萬宗的國家。

●西班牙過去一日新增約1.6萬宗確診，累計確診周二突破300萬宗；過去一日新增766人病亡，累計約6.3萬人染疫離世死。不過，根據去年12月中進行的血清陽性率研究，西班牙曾感染武肺病毒人數可能達470萬人，佔人口10%。

●十大確診宗數最多國家，括弧內為死亡人數：

美國 27,170,945 (467,312)

印度 10,847,304 (155,158)

巴⻄ 9,602,034 (233,588)

英國 3,983,684 (114,066)

俄羅斯 3,953,970 (76,347)

法國 3,419,194 (80,295)

⻄班牙 2,989,085 (62,295)

意⼤利 2,655,319 (92,002)

⼟⽿其 2,548,195 (26,998)

德國 2,302,051 (62,409)

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