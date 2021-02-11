建制派操控議會後，早前就嚴懲違規議案方案諮詢全體議員，今日再就剪布方案諮詢議員。方案包括大舉削減議員在不同場合發言的次數、時間，並且剝奪議員即場提出議案的權利。

設辯論時數及發言次數上限

議事規則委員會今日就經民聯盧偉國和民建聯陳克勤提出的剪布方案諮詢議員。盧偉國的建議是令到無論在辯論政府法案、議員法案、以至程序議案時，都有辯論時數上限、議員發言次數上限，與及降低議員發言時數上限。

以辯論政府法案為例，恢復二讀辯論時，議員雖維持只有1次發言機會，但發言時間由最多15分鐘減至10分鐘，而現時議員理論上可無限發言，實際上已由立法會主席按情況作限制的全體委員會審議階段，議員雖繼續享有理論上的無限次發言，惟發言時間由每次15分鐘大減至5分鐘。

倡選出新主席前 前任仍享一切權力

另一情況是議員提出的無立法效力議案。現時非議案動議人或提出修正案的議員，享有1次、最多7分鐘的發言機會，盧偉國則建議削減至5分鐘，同時為整場辯論設下最多4小時的時限。

至於以往民主派不時提出的程序議案，例如中止議案，現時規定是每位議員有1次、最多15分鐘的發言機會，盧偉國將其大幅削減至3分鐘，而且整場辯論最多2小時。

至於陳克勤就建議在委員會選出新主席前，前主席享有一切的主席權力。另外，陳亦建議取消議員在委員會可在無預告下動議議案的權利等。

議規會將就有關剪布方案諮詢議員至本月17日，若方案獲足夠支持，議規會就會向內會提交方案，由內會通過。

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