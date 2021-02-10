【本報訊】因大廈污水樣本呈陽性遭政府突閘的土瓜灣落山道僑裕大廈及橋發大廈，昨晨7許陸續解封，約1,700名居民接受檢測，無發現確診個案。有患糖尿病趕往醫院覆診的居民，鬧爆政策擾民。至於政府新增八幢強檢大廈中，兩幢污水樓與剛解封的土瓜灣兩幢大廈「打對面」，只相隔一條落山道，居民對要強檢埋怨稱：「政府真係好煩。」

根據政府公佈，前日僑裕大廈及橋發大廈封區行動中，約1,700名居民檢測，無發現個案。職員到訪645戶，當中37戶沒人應門。

早上7時許， 兩廈居民陸續登記後獲准離開。患糖尿病的居民王女士認為封區擾民，「煩啲，又要排隊，又呢樣又嗰樣，應該快手啲囉」。大廈解封，她立即趕落樓買早餐吃，然後到醫院覆診，「買麵包，糖尿唔餓得」。另有趕出門上班的居民認為政府擾民，封區沒準則。

鰂魚涌25人遭罰款$5,000

至於新增八幢強檢大廈，當中六幢為新增一宗或以上確診個案大廈，另兩幢為污水樓，居民亦陸續接獲通知。與前日封區兩廈相隔一條落山道的兩幢污水樓，為土瓜灣美景樓第一期及落山道東興大廈，兩廈大堂昨已貼出強檢公告。

另外，東區警區和醫療輔助隊等人員，昨在早前被納強檢的鰂魚涌寶利大廈抽查居民，逾110人當中發現25人違強檢公告，遭罰款5,000元或發出強制檢測令。