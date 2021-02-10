【本報訊】上周一曾封區強檢的元朗好彩洋樓，年廿九發生夫婦墮樓死亡慘案。一個去年才買入單位共住的三口家庭，疑家中有人欠債20萬元，一家備受困擾決議尋死。昨凌晨父母由大廈天台墮樓死亡，惟兒子疑「縮沙」臨門退出，打消死念。警方以涉嫌協助他人自殺拘捕兩死者的兒子，案件交由重案組跟進，至晚上控告他誤殺罪，今日提堂。

姓劉男死者73歲，與66歲姓許女死者為夫婦，兩人與41歲兒子「阿維」，同住在安興街48號好彩洋樓一低層單位。單位是自置物業，業主正是劉及許，兩人剛於去年7月以323萬元聯名買入單位。有街坊稱，死者夫婦與兒子去年底才搬入單位，兒子做貿易公司，兩老是退休人士。

消息稱，阿維曾於2007年破產，劉氏夫婦購入好彩洋樓單位前，持有鴨脷洲一個已補地價居屋單位，原已抵押給銀行承按。至去年4月底，兩人短短三日內，將單位兩度加按借貸380萬元，並將其中一筆180萬元交予兒子。之後夫婦更以568萬元售出鴨脷洲單位，再買入元朗單位，大屋搬細屋。惟劉一家三口最近疑備受財務問題困擾，早前決議尋死。

曾發訊息通知親友

事發於昨凌晨1時許，劉家事前曾發訊息通知親友尋死，對方聞訊後大驚立刻致電報警。其後兩夫婦雙雙從由大廈天台墮下，跌在一樓僭建屋簷篷對開的平台位置，重創昏迷。其間疑有人中途縮沙臨時改變主意，打消尋死念頭，未有步兩夫婦後塵一同墮樓。

警方及救護員趕至時已太遲，消防員架起升降台將男女事主由一樓平台抬下，但劉已無氣息，被證實當場死亡，而許經送院搶救後亦告不治。警方封鎖現場調查，在場撿獲遺書，疑涉事家庭受金錢問題困擾，兩夫婦愁對年關共赴黃泉。調查期間，警方尋獲死者夫婦的兒子，疑有人曾協助兩夫婦自殺，遂以涉嫌協助他人自殺將其拘捕，並以黑布蒙頭將他帶署調查。

消息稱，遺書內容指死後遺產歸於兒子，而有人被捕後，聲稱欠債20萬元，令一家受困。昨凌晨5時許，仵工由現場將男死者遺體移送往殮房，兩夫婦死因有待驗屍確定。至早上10時許，多名探員重返現場調查。案件交由元朗警區重案組跟進，詳細調查涉事家庭的財務狀況，以及有關遺書的內容，至晚上改列誤殺，兒子今日於屯門裁判法院提堂。