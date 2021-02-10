【本報訊】市民對用以監察行蹤的安心出行碼不安心，堅拒下載，港府決定藉放寬防疫措施為名，要求食肆及處所負責人強制顧客須掃安心碼才可入內。港府昨宣佈，若疫情於農曆新年期間沒有重大變化，年初七起可放寬食肆堂食至晚上10時，並可四人一枱，美容院、戲院等處所亦可重開。惟條件是有關員工須每14日一檢、所有顧客更掃安心碼或留聯絡資料，若入場者未有遵守，負責人可被罰停業甚至監禁。

食衞局長陳肇始表示，如果疫情於農曆新年期間沒有重大變化，對放寬部份社交距離措施審慎樂觀。當局將於年初七（18日）有條件放寬社交距離措施，包括放寬食肆堂食至晚上10時及四人一枱。當局亦容許法例第559F章以下部份表列處所有限度運作，如健身中心、美容院、戲院、公眾娛樂場所、公眾溜冰場、遊戲機中心及主題公園等，但無包括酒吧、卡拉OK及夜總會等較高風險場所。

員工須14日一檢

不過，處所要復業及食肆要做晚市，必須遵守兩項新條件。負責人須安排員工每14日接受一次檢測。即若處所想盡快於年初七復業，負責人須安排員工本月11至25日接受第一次檢測。計劃開始後首三個月，社區檢測中心會免費為員工檢測。

第二項條件更辣，是顧客須強制使用安心出行流動應用程式或登記個人資料。若處所負責人未有遵從，可被罰停業3至14日；食肆則會被罰停晚市3至14日。餐飲業務負責人或表列處所管理人違反相關規定，更有機會被罰款5萬元及監禁六個月。但政府並無交代若食肆不做晚市及維持二人一枱，是否可維持現狀，毋須限制顧客使用安心出行程式。

政府部門亦同步於18日起全面恢復正常公共服務，由3月1日起，政府員工和市民進入政府大樓或辦公室前，必須掃安心碼或登記資料。

至於二人限聚令則會於新年假後尋求行政會議批准，放寬至四人。

政府一直為全民使用安心碼鋪路，陳肇始相信只有「好少數」市民沒有智能電話，未能下載應用程式，而顧客亦可留個人基本資料，如姓名、電話，「最重要係有咩事可以通知到佢」。陳多次重申，業務負責人須確保顧客使用安心出行，「業務負責人如果冇做到，責任喺佢度」。但被問到若顧客填寫虛假個人資料，法律責任誰屬時，陳拒絕正面回應，只期望市民「唔好咁做」，「我唔希望大家特登畀假資料，當然，如果有啲資料係不詳，對提供資料者都未必係最好」。她強調，食客留資料是「為咗佢哋自己好」，若食肆不幸出現確診者時，可以盡早通知曾光顧的食客。

強迫記錄隨時「撩交嗌」

面對政府「開恩」重開晚市，火鍋店東主、中小企食店聯盟召集人林瑞華稱，他的店舖一直有按照政府指示張貼安心碼，「但一個客都冇嘟過」，反映食客非常關注個人私隱；若強迫他們入座前記錄，只會增加店員和顧客爭執的機會，猶如「撩交嗌」，「如果個客堅持唔做任何記錄，職員又未必時刻咁好語氣，鋪鋪都嗌霎至安樂？」他指若顧客改為留資料，職員也沒有能力核實真偽，「我係咪要叫佢哋拎住址證明先可以食飯？」

感染及傳染病專科醫生曾祈殷也認為，若食客留虛假資料，整個措施形同虛設，對流行病學追蹤無任何幫助，但食肆東主負上核實資料的所有責任，例如安排職員專門負責紀錄食客電話，然後立即致電該號碼，實際上是否可行亦值得商榷，因為顧客可留下住宅電話。