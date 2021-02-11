警方2018年在粉嶺公路追截七人車，其間疑指示路上其他車輛停下，結果七人車從後猛撞「人肉路障」，司機和前座乘客死亡，「路障車」上的市民至少四傷。死因庭去年裁定兩名死者死於意外，直指肇禍原因是交通警指示車輛慢駛或停車。七人車喪命乘客家屬日前入稟區域法院，向七人車司機遺產代理人、車主及警方索償。

原告包括陳美芬和已故七人車乘客張梓豪，陳代表本人、受養人及張的遺產興訟。被告包括已故七人車司機鍾逸揚的遺產代理人、車主林秀英以及警務處處長。

入稟狀指，司機鍾逸揚於2018年2月11日在粉嶺公路疏忽駕駛或操控車輛，導致乘客張梓豪死亡。車主林秀英被指違反法例，容許沒有有效駕駛執照的鍾逸揚駕駛車輛。至於警方則涉及疏忽和違反責任，引致意外令張梓豪喪生。

死因庭去年7月裁定兩名死者死於意外，裁判官周慧珠指司機鍾逸揚相信是在冰毒影響下駕駛，但車禍源於其他車輛在交通警伍日溪指示下慢駛以至停車。

周官當時批評警隊不可假設警員能憑常識衡量事故風險，敦促警方檢討及確保警員熟悉《警察通例》的截車守則，要求警隊提交報告。此外證供提到，車主林秀英事發時正與司機鍾逸揚交往。

【案件編號：DCPI422/21】

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