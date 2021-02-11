美國總統拜登上月正式獲確認當選後，至香港時間今天上午首與中國國家主席習近平通話，也是近一年來習近平再度與美國總統通話。美國政府在特朗普時代一直支援香港抗爭運動，外界觀望拜登政府支援對港立場有否變？結果拜登向習近平表達對中共打壓香港民主派人士的關注，習近平則促請美國謹慎處理香港台灣及新疆問題。有國際關係學者指，香港問題重要性比想像中高，但預料不會激起雙方太大衝突。

袁彌昌：中美在香港新疆議題上難達共識

國際關係學者袁彌昌回覆《蘋果》指，從已報道的通話內容可見，兩國元首明顯在磨合中：「雙方合作嘅位暫時未搵到，但你見到大家最大嘅分歧，就（在首次通話）講咗出嚟先」，認為這符合拜登早前就中美關係發表首次演說時，表達在競爭下尋求合作的原則。他指，雙方在第一次通話也不想反面，故這次通電話只是停留在象徵意義上。

他認為， 香港和新疆議題在首次通話中便有觸及，反映這兩個議題的重要性比想像中還要高，「或者喺呢啲議題上，大家達到共識嘅機會係比較低。」他指，由於雙方也知道各自的底線，而有關問題一向由雙方各自表述，故不會因此出現兩國之間太大的糾紛或衝突。

他並指，在香港問題上，拜登政府面對國內議員對香港人權問題的取態，暫時「搵唔到轉身空間」，故寧願繼續採取特朗普稍為強硬的做法。但他認為，兩國合作的前景仍在，而在某些議題存在分歧亦是常態。

林卓廷料美方視乎北京反應決定未來對華立場

民主黨副主席、前立法會議員林卓廷則指，相信拜登是想透過首次與中國通話，向全世界發出訊息，指即使美國換了政府，仍會高度關注香港情況。林又指，雖然拜登的措詞不強硬，但相信美國政府會視乎北京的反應，決定未來的對華立場。

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