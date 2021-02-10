【本報訊】前年8月觀塘區遊行後，多區發生警民衝突。兩男一女被指在黃大仙一帶參與非法集結，其中一人另涉藏有雷射筆，案件昨日判刑。辯方引述被告女學生在自撰求情信中寫道：「我好鍾意香港，因為畀到溫暖我，所以希望同其他香港人守護香港。」裁判官屈麗雯指，雖然無證據指出各被告有特別行為，但身處集結中已屬支持，最終判女生入獄五個月。

求情稱「好鍾意香港」

被告包括侍應柯俊瑋（23歲）、女學生陳可兒（22歲）及學生梅哲朗（20歲），同被控前年8月24日在黃大仙龍翔道東行線參與非法集結；梅另被控管有攻擊性武器罪，指他管有雷射筆。

辯方引述被告親自撰寫的求情信，指她自小關心時事，「希望同其他香港人守護香港」，建議法庭判處非監禁式刑罰。辯方指梅成績優異，望法庭按照報告建議，判他入更生中心。

屈官判刑時指，各被告攜帶示威者裝備，顯然有預謀。屈官強調，群眾不斷叫囂及用雷射筆照射警員，行為極具挑釁性，有造成暴力衝突的風險。雖無證據指各被告有特別行為，但認為眾人身處集結，已屬鼓勵群眾，強調法庭須以儆效尤，判處阻嚇式刑罰。陳最終被判監五個月，梅則被判入更生中心。辯方為陳申請保釋等候就定罪上訴，惟屈官認為本案證供強烈，駁回申請。至於柯，因報告顯示他有毒品問題，法庭先索戒毒所報告，2月24日判刑。

案件編號：KTCC77/20