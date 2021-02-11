農曆年三十晚，維園年宵最後一夜，雖然今年受疫情影響，花市規模縮水至92個檔攤，但維園內進場人潮不斷。「桃花大王」劉海濤指今年市道勝於預期，3,200多支桃花於年宵頭3日已售罄，盈利比以往多30%，「花少、人多，咪搶囉，好滿足啦我」。傍晚開始，有部份商販減價促銷，各大蘭花攤擋分別以「百元3盆」策略散貨，引來市民大排長龍。有女士一口氣買了9盆蘭花應節，批評港府抗疫失敗、不理民間疾苦卻毋須問責，「市民惟有自己苦中作樂囉，幾百蚊都消費到嘅」。

有「桃花大王」之稱的劉海濤指，今年的年花非常熱賣，3,200多支桃花、8,000支百合花已一早售罄，1萬支黃菊於傍晚則僅餘少量，今年花量雖較去年多，但營業額勝於預期，「（較去年）賺多咗30%，好歡喜啦，好過任何一年！」。他説，本地年花大賣，相信是受惠於內地年花質素下滑，加上維園場內攤檔減少，競爭對手大減，「檔口少咗，花少咗，人多，咪搶囉」。他批評，政府誤判形勢減少花市一半檔口，只得部份花農受惠，一定會引起業界不滿。

傍晚起，維園內各大蘭花攤檔都陸續減價，又派員為貨架不斷添新貨，貨如輪轉。專賣蘭花的「日本千葉園」以百元3盆的組合價散貨。負責人楊女士指，清場前最多割價三成促銷，祝願香港市民花開富貴。過去曾有商販於年宵結束後把花棄置於垃圾車，她說今年情況應該有好轉，「蘭花好矜貴㗎，唔會丟」，有信心於今晚12時前賣完。

市民抱怨檔口減 缺選擇

現場所見，維園內不算擠逼，閘口的人流管制指示大部份時間都亮起綠燈，故入場人潮未有間斷，部份花檔外更出現排隊人潮，不少市民都滿載而歸。江女士花費過千元購買桃花、蘭花和水仙，她抱怨今年檔口減少，「冇得點揀好少選擇，特別桃花呀，得嗰幾檔，特別矜貴」，桃花索價$500一棵，但一年一度為應節，「年年都買開，就冇所謂啦，（花）唔靚都要照買囉」。

陳女士一口氣買了9盆蘭花應節，批評港府抗疫失敗、不理民間疾苦，「啲官係唔需要問責，啲措施朝令夕改，你鬧到佢飛起都係照袋幾十萬一個月，市民惟有自己苦中作樂囉，幾百蚊都消費到嘅」。她指，以顧客角度而言，今年年宵入場人數較去年少，「行得舒服咗」，但花農卻要被政府政策玩殘，「一年先做一次生意，都俾你搞到咁」。

陳太和陳生一共花費約600元買年花，他們說因應疫情，特意提早於傍晚到維園買花，「之前慣咗食咗飯先行年宵，今年冇咗晚市堂食，都要趕返屋企食團年飯」。

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