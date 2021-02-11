政府昨（10日）宣佈年初七（18日）起有條件放寛防疫措施，包括食肆堂食可延長至晚上10時，並可最多4人一枱，並准美容院、戲院等場所重開，但食肆及有關場所須強制顧客掃安心出行二維碼或登記個人資料，違者須停業3日至14日不等。食物及衞生局局長陳肇始接受港台節目訪問時表示，若有關場所沒有配合，將視乎整體風險帶來的額外影響來處罰；並表示「擔心（農曆新年）長假期後（疫情）會有反彈風險」，提醒市民仍要努力防疫，而假期期間「強制檢測同埋其他檢測都唔會停」。

「擔心長假期後會有反彈風險」

陳肇始在港台節目《千禧年代》 表示，如果疫情沒有出現大逆轉或大爆發，希望可在農曆新年後市民生活回復正常。她說，現時每日確診宗數維持在低雙位數，希望隨着更多強制檢測、其他檢測及措施，疫情會更受控，但「擔心（農曆新年）長假期後會有反彈風險」，提醒市民仍要努力防疫，政府會繼續監察情況。

被問到若農曆新年期間因較多聚會而出現確診個案，但由於病毒可能有潛伏期，年初七重開多個場所是否合適時間，陳肇始回應指，「唔係睇一日半日，睇整體下降趨勢」，並政府的「強制檢測同埋其他檢測都唔會停」，假期期間，全港18區的社區檢測中心、流動採樣地點等仍會提供檢測服務，相信即使有個案都可找到。

提到食肆及場所其中一個重開條件是負責人須需求入場者要用「安心出行」或登記顧客資料，否則會罰停業3至14日。陳肇始稱，不同政策局與持份者溝通後，他們均表示希望盡快復業，而且願意配合政府措施。她提醒，若處所沒有配合相關措施，停業多少天將視乎所帶來的額外感染風險來處罰，「而家有一系列措施要做，亦有新增措施，咁有做到同無做到，所帶來的感染風險一定有，會衡量感染風險處理。」政府正敲定細節，稍後會公佈，而新措施推出後，政府亦會巡查及執法，目前的599F章則繼續適用。

顧客個人資料擬保留31日

陳肇始又謂，明白大家對「安心出行」的關注，一般而言利用手機掃二維碼是簡單做法，可協助記錄行程、亦對當局追蹤個案有幫助。她續說，市民向處所員工展示已掃碼的版面時，不會展示姓名、電話等資料，有關資料亦不會被他人取得，僅儲存手機中。若市民沒有手提電話未能掃碼，亦可登記個人資料，主要為姓名、聯絡電話、到訪場所日期和時間等簡單資料，當局建議保留31日。她認為，考慮到市民平日訂枱時亦會留下簡單資料，故相信市民會接受今次做法。 被問到當市民從「安心出行」程式收到曾到訪場所有確診者到訪，是否需要強制檢測，陳肇始說並不一定，當局會就每宗個案作評估。她又指，如一家四口到餐廳吃飯，小孩或沒有手機，應如何掃「安心出行」。陳肇始則指，父母可代表及幫助小童做記錄。

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