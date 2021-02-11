政府去年2月徵用美孚饒宗頤文化館翠雅山房作武漢肺炎隔離營，遭過千名美孚街坊遊行反對，有人以雜物堵路。三人被控在公眾地方造成阻礙及襲警罪，其中一名男生被捕時被打至頭破血流，需縫三針。案件今於九龍城裁判法院續審。聲稱受襲的警員供稱，與男生糾纏期間遇襲，遂拿出警棍打算擊打男生的上臂，卻因男生不斷郁動，打中男生前額。「扑頭警」作供期間，被踢爆小休時未得法庭許可而擅閱警員記事冊。

案中三人依次為婚禮顧問陳惠欣（31歲）、文員陳曉陽（24歲）及中五生李佳俊（18歲），三人被控一項在公眾地方造成阻礙罪，指他們於去年2月2日在荔枝角道近美孚巴士站與其他不知名的人聚集在一起，因而可直接造成或可導致公眾地方或交通受損 或遭受阻礙。其中陳曉陽認罪。

陳曉陽及李佳俊另各被控一項襲警罪，分別被控於同日同地襲擊警司70637陳子良及警員15399高恩祺。

警員高恩祺今供稱，他於2012年加入警隊，事發時隸屬西九龍應變大隊刑事應變小隊。事發當日他收到訓示，以便衣身份戴上口罩，在美孚新邨一巴士站觀察，看到有示威者叫口號，反對政府在區內開設隔離營。

高續稱，其間有十多名示威者快步行出馬路，有人用雜物堵塞馬路。他看見被告男生推垃圾筒出馬路，於是拿出警棍上前制止及表露警察身份，大叫「警察咪郁」。

被告男生逃走，但隨即被高捉著上臂。男生不斷擺動身體及揮動雙手，兩人拉扯，其間男生打他的左面頰及嘴，令他感到痛楚，遂打算用警棍擊打男生左上臂；惟因男生身體不斷擺動，警棍打中男生前額。其他便衣同袍隨後趕至協助制服男生，男生口罩染有血迹。

高強調僅揮警棍打男生一次，但留意不到其他同袍有否揮動警棍。高自言事後嘴唇紅腫及流血，男生所流的血則越來越多，由警方急救員為男生治理，他其後亦有份陪同男生送院檢驗。主控官問高在現場逗留多久，高兩度要求翻查其警事記事冊，惟主控官及裁判官梁嘉琪均沒有理會他。

後來小休時，高未得法庭批准，擅自翻閱其警員記事冊。代表被告男生的大律師藍可欣在再開庭後，質問高為何擅自翻看記事冊，高解釋指他在控方主問時其實已想翻閱記事冊。藍再問他看罷記事冊後有何啟發或補充，高指可幫助記憶，能確定帶男生離開美孚現場及抵達瑪嘉烈醫院的時間。高一再解釋只因一時大意疏忽，忘記需要得到法庭批准才可翻看記事冊。

案件押後至本月22日續審。

【案件編號：KCCC1687/20】

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！