【襲警案】

【本報訊】網民前年9月8日在中環發起集會，當晚有教師在銅鑼灣港鐵站外涉逃避警員截查，其間涉拳打警員的臉。他否認襲警罪，案件早前審結。裁判官鄧少雄昨裁決指，控方案情充斥疑點，警員明明從後撲向被告，不明白為何警員倒地後，姿勢是四腳朝天而非面向地面。鄧官又指警員聲稱的傷勢與照片不符，拒絕接納警員的證供，最終裁定被告脫罪，兼判他可獲訟費。

質疑警稱撲被告後四腳朝天

被告陳睿懿（27歲）被控當日在銅鑼灣站出口外，襲擊警員趙金。控方案情指，當晚警長2229林榕南見被告叫口號，遂上前調查，但林伸手搭被告肩膊之際，被告突然轉身逃跑。其後趙金追上被告，並捉住其上衣，惟二人因失平衡而雙雙倒地。被告掙扎期間，揮拳打趙左臉。

鄧官裁決指，趙與被告均向前奔跑，趙稱從後撲向被告，左手抓住被告左腰側，右手抓住被告右腰側，但難明趙為何會四腳朝天，而不是面向地面。兩人近距離接觸，趙應全副精神專注制服被告，不可能觀察到被告如何180度轉身。此外趙的傷勢照片顯示，其臉上兩、三粒紅點，非如他聲稱的紅腫。鄧官認為，有關傷勢極可能是細小堅硬物件壓到所致，但當時被告手上並沒戒指等物，最終裁定罪名不成立。

鄧官認為案發時被告穿拖鞋，難以想像示威者會穿着此裝束。被告的唯一可疑之處是攜有面具，但不足以推斷他有「搞事」行為，認為他沒自招嫌疑，下令控方支付訟費。案件審訊時，趙對多處細節表示沒印象或不記得，他承認表達不佳， 稱近十年警察生涯中經常撰寫口供，但「因為我學歷低，所以寫得差」。

案件編號：ESCC1834/20