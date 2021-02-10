【本報訊】八十年代起在粉嶺馬屎埔村寮屋居住及務農的老翁陳基裘，不滿政府發展新界東北方案對寮屋戶和農民賠償不足，2018年起接連入稟高院申請司法覆核，在無律師代表下親自陳詞挑戰發展局及地政總署決定。陳伯去年敗訴，法院不作訟費命令，惟發展局及地政總署認為出錯，尋求更改訟費令，圖向七旬陳伯追回訟費。法庭昨指不認為有特殊因素支持下令陳伯支付訟費，指陳伯提出申請的理據並非瑣碎無聊或沒有根據，駁回政府申請。

官指陳伯理據非瑣碎無聊

法官周家明在判詞指，終院案例清晰指出除非有特別或不尋常情況，否則不應判申請司法覆核許可失敗的申請人支付訟費，法院通常亦無責任解釋訟費令背後有何原因。

考慮訟費問題時，受司法覆核挑戰的政府決定屬於甚麼性質，是一個重要考慮；本案源於政府收地影響大量居民，加上申請人陳基裘在1980年代已在該處租地建寮屋，他抱怨賠償不足是可以理解。

判詞並指，在訟費問題上，法庭亦可參考申請人的個人情況。陳伯已73歲，務農工作已受發展計劃嚴重影響，提出申請的理據並非瑣碎無聊或沒有根據。他在庭上慢慢及合理地陳述論據，沒有作出在司法覆核法庭經常聽到的誇張指控或聲稱。

先後提出兩宗申請的陳伯，其後撤回其中一宗，法官認為這顯示他有細心考慮案件是否可行，沒有浪費法庭或政府一方時間。

案件編號：HCAL2253/18、HCAL3837/19