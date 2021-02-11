黃大仙祠因應武肺疫情今年取消頭炷香，是嗇色園創辦一個世紀以來首次，並取消通宵開放，開放時間縮短至早上7時半至下午4時半。黃大仙祠實施一系列防疫措施，門口有大電視直播場內人流狀況。不少市民中午已前來還神；接近下午4時半，職員已搬好鐵馬準備關門，有善信趕不及閂門前入去上香，只好在門外向大仙參拜。

寧用另一手機掃「安心出行」

今午黃大仙祠人流不絕，場內未算擠擁。正門今日只為市民量體溫，未見登記，但場外已準備好長檯明天為參拜善信登記資料。趁年尾還神的市民A先生指從另一邊門入內，職員要他們登記資料或掃「安心出行」方放行，他選擇了留下姓名和電話，對於措施表示「都接受到嘅，你入都要掃㗎啦，政府政策嚟。」

以往曾經來上頭炷香的何小姐指今日已收爐所以早點來黃大仙祠上香，「屋企人上開，咪跟住過嚟，今日早啲過嚟，佢話4點半前封吖嘛。（新年願望）希望疫情快啲好，個個身體健康」。她指入場掃「安心出行」都「OK吖，有個保障」，但坦言未下載過使用。

孫先生指因為上年求過神今日來還神，「今日放假所以都過到嚟。」，他認為疫情影響，大會不准善信取太多祭品，新年氣氛略減，「香火冇咁鼎盛，氣氛爭啲。」，他表示怕明天人多所以未必再來，對於安心出行亦認為未必有用，覺得入場監管未必很嚴謹，他坦言會用另一部電話掃「安心出行」。

檔主指人流減生意差

解籤檔女相士楊太指營運時間縮短影響不大，年三十晚一向不會通宵擺檔，但今年沒有大陸人來生意「差一大缺」，跌不止一半，「今日食飯肚飽啲，咪食少啲囉。順其自然，呢啲勉強唔到」，她亦為疫情增添膠板幫客人保持社交距離地睇相。

於門口賣香燭的的檔販均指今年人流減，「（生意好唔好呀？）梗係唔好啦！少咗四分三啦」，該名檔販表示以往黃大仙站外人來人往，現在非常冷清，「今年俾啲疫情搞到好靜囉，都冇人嚟拜神，出年可能都要搵其他嘢做啦！」另一名檔販認為要待明天年初一生意才「見真章」。

市民到場卻已關門：都冇所謂啦，疫情吖嘛

來黃大仙上頭炷香60年的沙田街坊劉先生攜同風車香燭等到場，但黃大仙祠已關門而趕不及入內，「算啦，心意咋嘛！都冇所謂啦，疫情吖嘛，啲人好好畀份嘢我，喺度同黃大仙答謝。大家身體健康吓！」

黃大仙祠監院李耀輝及5名嗇色園副主席今晚會進行「五行七星護香江」祈福儀式，並有法師在子時（午夜12時）上頭炷香，嗇色園Facebook及香港電台屆時會直播儀式。由年初一至十五期間，善信入廟前須先掃「安心出行」二維碼、拍八達通並輸入電話號碼，或向職員登記。每年均上頭炷香的藝人黃夏蕙早前預告今年會改年初一上香，明日下午3時將以「牛魔皇」打扮示人為港人祈福。

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