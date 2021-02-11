政府強制全體公務員宣誓或簽署聲明擁護《基本法》及效忠香港特區，本月底前須簽回聲明。限期逼近，公務員掀起逃亡潮。據悉，過去約3個月衞生署最少有20名醫生及牙醫辭職，當中最少4人私下表明不想簽署聲明表忠而遞信。辭職者另有護士、科學主任及牙科助護。有辭職醫生私下透露，「好簡單，一係簽，一係走，簽咗好多掣肘，簽唔落手」。政府醫生協會主席李慧茵表示，對多名衞生署醫生及牙醫辭職感無奈，衞生署大部份同事要參與抗疫工作，擔心人手流失會影響抗疫及衞生署服務。

記者 陳沛冰

根據立法會文件，16/17、17/18、18/19及19/20年度， 分別有25名、21名、23名及19名衞生署醫生流失（包括退休、辭職及約滿離職），即平均每3個月有4至6名醫生流失。

據悉，過去約3個月已最少有10名衞生署醫生及最少10名牙醫辭職，當中有人年資超過10年，有人已正式離職，有人正離職前休假。當中最少4人私下表明，是因不想簽署聲明表忠而辭職，有2人將會移民。

辭職醫生：簽咗好多掣肘，簽唔落手

有辭職醫生私下透露，做決定時很簡單，視乎自己未來人生想怎樣，「一係簽，一係走，簽咗好多掣肘，簽唔落手」，暫未計劃未來會否私人執業或投身其他機構。

據悉，辭職者除醫生及牙醫外，還有護士，科學主任及牙科助護。有衞生署人員指，有辭職者甚至「掟糧」即時走人，「冇聽到咩原因，但呢段時間發生嘅事，政治環境，移民，宣誓，大家諗吓啦」。

李慧茵表示，在現時政治環境下，對多名衞生署醫生及牙醫辭職感無奈，衞生署大部份同事要參與抗疫工作，擔心人手流失會影響抗疫及衞生署服務。衞生署牙醫人數本就不多，若流失逾10名牙醫，比例屬高。

公務員事務局上月15日陸續向各部門發通告，要求去年7月前受聘的所有公務員，簽署聲明擁護《基本法》及效忠香港特區，限4周內簽回，最遲一批公務員須於本月底前簽署聲明，若於限期前未有簽署而沒有合理解釋，當局會根據個案情況，展開終止聘用行動。

《蘋果》正就人手流失問題向衞生署查詢。

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