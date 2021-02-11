有線新聞再有人事變動。繼早前新聞部裁員40人，中國組、港聞、財經組大批員工離職後，近日另一節目《小事大意義》全組4名成員亦先後「遞信」，包括節目監製敖玉美，預計至3月中全部成員離職。消息指自去年起組內人手已嚴重不足，公司又凍結職位，令記者疲於奔命，最終決定辭職。敖玉美指該組編採一直未有被管理層干預。

稱編採未被管理層干預

敖玉美表示人手不足是決定離職的最大原因。該組本身有4名記者，去年年中1人離職後公司原本稱會填補空缺，最終卻凍結該職位。敖表示曾多次向管理層爭取人手不果，今年1月又再多1人遞信，令剩餘的2人亦有去意。她稱對同事離職「理解、接受」，而自己認為要重新聘請人手有困難，培訓亦需時，考慮過後決定也遞信請辭。

有報道指新聞總監李臻曾主動就題材發出指示，敖澄清李未曾參與該組會議，該組編採亦未有被管理層干預。敖表示今年9月便是她加入《小事》的10周年，「好唔捨得個節目」，暫計劃離職後休息一段時間再作打算。

記者OT換正常運作 去年裁員已萌去意

有《小事》記者表示，自去年年中餘下的3人已疲於奔命。「外人見到所有嘢正常運作，但其實係我哋成日OT到好夜、星期六日都返嚟log帶（將訪問內容打成逐字稿）換返嚟」。去年12月新聞部裁員40人，該記者表示當時已萌生去意，但仍因「真係好鍾意呢嗰節目」而打算繼續堅持。惟直至1月份有多一人遞信辭職，令她和同事感到長遠下去無以為繼，才決定請辭。她指眾人為了避免為其他同事帶來麻煩，已配合好時間交信到人事部，以讓大家「last day」 前都能完成手上的工作。

該記者指，遞信後有被李臻以升職加薪極力挽留，惟她去意已決，「佢叫我哋不如收返封信，不如觀察多陣，但又promise唔到會增加返資源。」

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