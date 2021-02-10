【本報訊】D100網台主持傑斯去年在網上眾籌，及後遭警方國安處以洗黑錢及資助分裂國家等罪名拘捕，一度保釋候查。惟國安處日前再拘捕他，指他任網台節目主持及演講期間意圖引起市民憎恨藐視中港政府。傑斯昨應訊，被控四項《刑事罪行條例》中作出具煽動意圖的作為罪，雖然他並非被控違反國安法，但控方指本案涉及危害國家安全行為，並引用終院黎智英案和國安法條文，反對其保釋申請，最終傑斯還柙候訊。據知，指控傑斯的「罪證」包括他在節目稱期望林鄭「死全家族」、對共產黨作出不當批評，及以負面言詞形容五星紅旗。

傑斯昨甫步出囚室，多名支持者即從座位站起高呼他的名字。聆訊期間，傑斯尹耀昇（52歲）雙眼通紅，眼泛淚光，又向旁聽席方向舉起心形手勢。

女兒落淚 不斷高呼「老竇」

傑斯的女兒禁不住哭泣，聆訊結束後步近羈留室，向傑斯不斷高呼「老竇」，手捂着胸口。社民連的長毛梁國雄及天主教香港教區榮休主教陳日君樞機等昨均有到庭旁聽。

控方表示，警方仍需時調查大量涉及被告的片段、言論，以及財務資料，要求押後案件。控方指本案涉及危害國家安全的行為，故適合應用國安法第42條反對讓傑斯保釋，並引用前日終院撤銷黎智英保釋的判詞。

國安法指定法官、總裁判官蘇惠德認為被告沒有充份理由不會繼續實行危害國家安全的行為，加上有重犯及不依期歸押的風險，拒絕傑斯的保釋申請，傑斯須即時還柙。案件押後至5月10日再訊，辯方表示不會於八日內申請保釋覆核。

據了解，傑斯被指控四項涉及危害國家安全的罪名，是有關他去年8月8日、即有外國向國家及本港實施制裁翌日發表的言論，揚言希望行政長官「死全家族」，以洩心頭之憤；又指制裁只是小小懲戒，而影片有不少人觀看及表示贊同。另去年8月15日，傑斯曾表示希望香港人借鏡烏克蘭革命，令「林鄭着草」，露骨地暗示他人使用武力達到非法目的。

批評中共及五星旗同納入指控

至去年9月5日，傑斯又公開支持民主派35+攬炒十部曲，並號召他人參與翌日反對國安法及押後立法會選舉的遊行。傑斯又於節目表示，希望港人及內蒙古獨立為族群，被指對共產黨作出不當批評，顯然是仇視國家及港府。傑斯另被指去年10月10日以負面言詞如「極權」、「冇人權」、「恐怖統治」等形容五星紅旗，以不當及扭曲的言詞批評國家政權。

除了控罪所指出的內容外，連支持公民抗命及支持35+否決財政預算案也屬指控一部份。指控包括傑斯40條網台片段，指他煽動他人企圖推翻共產黨，並鼓吹他人使用武力例如掟汽油彈；另涉及實行私了行為、支持香港獨立及台灣自決權、有實則行為及組織讓犯案者潛逃至台灣等。

案件編號：WKCC534/21