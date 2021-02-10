【本報訊】警方上月初大搜捕53名民主派人士，指控組織、策劃及參與初選，涉嫌顛覆國家政權，各人昨到警署報到。昨天24歲生日的鄒家成被指參與前年7.1佔領立法會事件涉嫌暴動，於青衣警署被扣查至晚上獲釋。其餘各人包括港大法律學院前教授戴耀廷、初選協調人區諾軒、民主動力召集人趙家賢與美籍人權律師關尚義均准續保，4月8日再報到。戴耀廷昨離開警署時明言「公開講嘢都唔係好安全」，不願回應太多提問，只寄語「我哋都繼續頂住落去」。

鄒家成昨午在fb透露「被加控一項暴動罪」，涉參與2019年佔領立法會。鄒報到前在社交網貼出與朋友慶生照片，稱生日願望是港人平平安安。鄒至昨晚9時半保釋後見記者，指以一萬元保釋，3月24日將再到警署報到，因前年佔領立會案將在3月26日再訊，料報到後被落案檢控機會很大，以便一併上庭。鄒感嘆政治寒冬下打壓只會越演越烈，會有更多人被捕入獄、面臨審判等，「但我相信政權係點拉都拉唔晒所有渴望民主自由嘅一群」。鄒坦言對再涉暴動感十分難忘，又寄語港人提升心理質素，保存鬥志面對未來更多苦難，以平安度過這白色恐怖時代。

泛民續保 冀「亂流下平安」

戴耀廷在太太陪同下到馬鞍山警署，逗留約一小時後續保離開。他表示「𠵱家香港情況變咗好多，公開講嘢都唔係好安全，尤其好似我呢類人，所以我冇嘢講」。阿布泰國生活百貨創辦人林景楠亦不願透露太多，表示珍惜時間與家人相處，寄語港人「願大家好人一生平安、希望香港人都可以一生平安」。

民主動力副召集人鍾錦麟、司庫美籍人權律師關尚義、區議員柯耀林及新民主同盟范國威昨午到將軍澳警署報到，四人同續保至4月8日再報到。關尚義指心情如常，預祝港人新年快樂，並再次寄語港人為民主、人權奮鬥，繼續心存希望，「我係追求民主，無做犯法嘅嘢」。區諾軒昨午到北角警署報到時說，希望香港市民「亂流下平安」，跟區一同報到的趙家賢指，現時香港進入了新局面新環境，香港市民要繼續有智慧地生存。