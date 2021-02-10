【本報訊】控方昨引用國安法第42條於非國安法的罪行，港大法律學院首席講師張達明坦言有保留，認為該例只能「用於違反國安法罪行，唔係其他罪行」。他認為傑斯面對的具有煽動意圖行為罪，應如一般刑事案般享受「保釋假定」等權利，前設是批准保釋。

指應按刑事案享保釋假定權

張達明認為，第42條應該只適用於國安法罪行，「講緊係違反國安法」；不過控方現時的做法，「似乎係用緊analogy（類比）嘅方式，話兩類罪行背後嘅精神、法例精神都差唔多，都係涉及危害國家安全、係嚴重嘅」，故將國安法有關保釋的條文應用於非國安法罪行上。惟張達明坦言，能否直接引用第42條，「係一個大問號」，他認為不可直接引用。

他指黎智英案雖就第42條中危害國家安全行為下定義，包括國安法罪行的行為，以及香港法例中涉及維護國家安全罪行的行為，他強調，「運用嘅情況係違反國安法罪行，唔係其他罪行」，非國安法罪行應根據《刑事訴訟程序條例》有關保釋的條文處理，包括享有「保釋假定」（presumption of bail）等權利。

張達明指出，自國安法首天生效以來，「產生咗好多唔清晰嘅地方，香港𠵱家面對緊一套唔係普通法嘅法例」，導致法庭詮釋及應用條文時或產生很多不確定性。他指在傑斯一案中，總裁判官蘇惠德似乎未有應用或詳細分析第42條，相信有關條文應如何詮釋及應用，須留待上級法院處理。