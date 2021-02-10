拜登到國務院演講，為美中關係定調，說成是「最嚴峻競爭對手」，這與他先前提出來的「戰略耐性」和「多邊主義」，構成他外交政策的三大支柱。

無戰略的耐性 便姑息養奸

他說中國對美國的繁榮、安全和民主價值帶來直接挑戰，將正視大陸在經濟、人權、智慧財產權等方面的問題，對付中國的好鬥和脅迫行為，維持美國的軍事優勢，捍衞民主價值觀，投資先進科技，並恢復美國至關重要的安全夥伴關係。

表面看起來面面俱到，而且很有決心，很有把握，但問題是，這些事如何去做出來？

「最嚴峻競爭對手」與特朗普的「最大威脅」只是一步之差，一個「最嚴峻競爭對手」如果還不是「最大威脅」，那世上就沒有「最大威脅」這回事了。沒有人希望自己輸給競爭對手，一旦對手進化到「最嚴峻」的程度，那個對手必然就是「最大威脅」。拜登對中共的新定義，志在別出心裁，並沒有新含意。

「戰略耐性」四字是拜登政府的發明，似乎有點玄機，可惜迄今只見到「耐性」，沒見到「戰略」。「耐性」只是強調「慢慢來」，如果沒有戰略，耐性便只是迂腐因循，姑息養奸。一個政府想要有耐性有多難？甚麼都不做就等於有耐性了，問題不在於有沒有耐性，問題在於有耐性的同時，有沒有制勝的戰略。有戰略，耐性才有意義，沒有戰略，耐性只是無能的別名。

「多邊主義」是對特朗普「美國優先」的回應，算是拜登對特朗普的「撥亂反正」，但問題也不在口號，只在於怎麼去做出來。最近有消息美國將與日本、澳洲、印度舉行四邊會談，商討共同對華政策，可視為「多邊主義」的第一步。日澳印三國與中共各有閒隙，要拉攏相對容易，此外五眼聯盟國家也比較多共識基礎，但對歐盟、東盟的「合縱連橫」難度就不小。

近日法國總統馬克龍公開表示歐盟不能跟隨美國一起對付中共，在拜登收回從德國撤軍的決定後，歐盟還不買賬，足證美國地位已今非昔比。至於東盟，中共是強鄰，站隊風險很高，各國立場本有異，要達成共識不容易。多年經營之下，中共在各國際組織中都取得優勢，美國勢力範圍淪落大半，拜登若不能短期內採取有效手段收復失地，他的「多邊主義」也只是口號而已。

特朗普已經把反擊中共的事情做足做絕，成效顯著，中共幾乎有折戟沉沙之痛，拜登要再加碼，便等於接受特朗普的「最大威脅」；反之，不加碼而開倒車，其結果必自損「競爭力」，也有違對中共「最嚴峻競爭對手」的概括，對國會和國民不好交代。

抗中耍花槍 暴露底氣不足

因此，問題不在於拜登作了甚麼定義，提出甚麼概念，問題在於他能做出甚麼。特朗普手上，大力扭轉世界局勢，扼止了中共在全世界的擴張，杜絕了中共在美國的滲透，特朗普沒有「耐性」，卻有不少及時有效的對策，雖然「單邊」，但又「使得」，拜登要別有建樹，不能看他有多少耐性，要看他有多少「能耐」。

美軍三大航母戰鬥群全調到亞太地區，雖是對中共的戰略威懾，但航母能來也能去，如不能扼止中共侵擾台灣，也只是耍耍花槍；緬甸軍事政變，美國僅有口頭譴責，無法扭轉局勢；圭亞那允許台灣設辦事處，僅一天又反悔，證明美國連家門口一個小國家都搞唔掂；華為是否列入制裁名單，新政府官員顧左右而言他，顯示底氣不足的窘態。凡此種種，都不是好迹象，說明拜登外交政策舉步維艱。

競爭就是一種威脅，威脅也是一種競爭，競爭去到「最嚴峻」的地步還不構成威脅，那競爭就不是競爭了，不如大家坐下來飲杯茶食個包，拍張照握個手，從此好來好去。拜登外交荊棘滿途，起步不順，並沒有那麼樂觀。

方圓

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