去年8月一輛往元朗方向的610線輕鐵駛至近兆康站的月台，車尾的4個車輪偏離路軌，令列車出軌。港鐵今日公開調查報告，揭示涉事路段的軌道位置早於2016年4月便要提出進行復軌的更換工程，惟拖足4年，待事故發生後才被更換。調查委員會於報告指出，輕鐵維修組未能及時將久未動工的更換工程上報，確切監察路軌情況及維修安排未能完善，建議加設新工具及成立督導委員會等，加強監察。

報告提及，涉事路段的道岔尖軌側面有磨耗，導致局部軌道距離偏闊，引致「輪攀」，即車輪向上，越過基本軌道及可阻止輪攀的外護軌道，導致列車岀軌。報告揭示，早於2016年4月，左邊道岔尖軌及基本軌道已提出進行復軌的更換工程，惟最終更換工程編排於2020年9月才進行，足足拖延了4年。

報吿提及，未完成相關工程期間，維修人員均有恆常檢查、維修，包括4次更換涉事路段的外護軌。事故發生的前一日，涉事輕鐵的車輪剛被打磨，車輪的表面較粗糙，減低輪軌之間的潤滑成效，促成事故發生，惟屬較次要的影響因素。

倡添新儀器評磨蝕 另設督導委員會

調查委員會於報告指出，輕鐵維修組未能及時將久未動工的更換工程上報，確切監察路軌情況及維修安排未能完善。報告提出4項建議，包括增設規限儀等新工具評估道岔磨耗情況、在兩列輕鐵車輛上加裝監察系統及成立督導委員會等，加強監察及改善跟進及上報機制。

事故發生於去年8月29日，一輛往元朗方向的610綫輕鐵，進入兆康站一號月台時，車尾的車輪於道岔位置上偏離路軌，導致岀軌。當時車上約有20名乘客，幸而無人受傷。

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