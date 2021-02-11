前立法會議員許智峯與其他民主派人士去年5月至6月在立法會會議廳潑臭水，企圖阻止《國歌法》三讀，又被指於立法會內務委員會會議中妨礙立會人員執行職務，因而被控違反藐視罪及干預、騷擾、抗拒或妨礙立法會人員等罪。官司纏身的許智峯兩個月前宣佈流亡海外，法庭今就其案件頒下拘捕令，並充公其3,000元保釋金，撤銷擔保。

許智峯（38歲）被控一項藐視罪，以及一項意圖使他人受損害、精神受創或惱怒而企圖施用有害物品罪。控罪指他於去年5月28日在立法會舉行會議期間引起擾亂，又向梁君彥施用有害物品，致令會議程序中斷。

許智峯另連同朱凱廸（43歲）及陳志全（48歲）被控一項藐視罪及一項意圖使他人受損害、精神受創或惱怒而企圖施用有害物品罪。控罪指他們於去年6月4日在立法會舉行會議期間引起擾亂，又向他人施用有害物品，令會議程序中斷或可能中斷。

許智峯另被指與尹兆堅、黃碧雲、張超雄、陳志全、朱凱廸等人於去年5月8日干犯藐視罪及干預、騷擾、抗拒或妨礙正執行職責的立法會人員。控罪指他們在立法會綜合大樓1號會議室引起擾亂，又抗拒立法會人員劉健偉、呂金榮、董漢民、韋家強、麥偉志及簡廣榮。

主任裁判官羅德泉指上述案件的其餘被告將於6月1日再應訊，以等待終審法院就相關條例的判決結果。

【案件編號：WKCC3842、4002、4003/20】

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