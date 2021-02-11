政府強制全體公務員宣誓或簽署聲明擁護《基本法》及效忠香港特區，本月底前需簽回聲明。公務員事務局局長聶德權接受香港電台訪問時被問及，公務員宣誓或簽署聲明效忠《基本法》和特區前，如在社交平台表達反對政府意見或涉「光復香港」等字句，是否涉及違誓、政府會否追究？聶指，要視乎該行為有否涉及違法或違規，指政府有機制跟進。至於是主動檢視或收到投訴後跟進，聶說，若收到投訴就會處理，當局不會因為簽署聲明或宣誓而有新做法，又指若有關行為經傳媒廣泛報道引起質疑，政府也會跟進。

聶德權並指，雖然公務員擁有言論及表達自由，但並非沒有界線，指公務員屬政治體制中的一部份，如用有關心態看事情，不存在「過界」或出現各種問題，強調大家應以平常心，知道作為公務員如何發揮作用、改善民生；被問到宣誓或簽署聲明會否好像「架在公務員頭上的一把刀」？聶相信，若公務員接受誓言內容，便不會存在有關感覺。

對於公務員能否持有BNO或利用BNO入籍英國，聶德權說，現行規例並無限制公務員持有BNO；至於雙種國籍問題，則涉及中央政府事權，港府是配合中央的決定或政策，而出任公務員的資格必須是香港永久居民身份。

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