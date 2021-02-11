中國科興疫苗獲政府豁免於醫學期刊刊登數據的條件後，疫苗顧問專家委員會成員亦一致初步認為，疫苗成效及安全性可接受，但會要求科興補充額外數據，委員會兩星期後再開會審視。港大感染及傳染病中心總監何栢良接受港台節目訪問時則認為，政府可改為公佈疫苗顧問專家委員會檢視的數據，以提升市民對科興的信心，「真金不怕洪爐火，你怕乜公開畀全世界嘅人睇啫？」

對於科興疫苗數據「一拖再拖」，港大感染及傳染病中心總監何栢良認為，藥廠「已好努力」研究疫苗，短時間內各方面的進展已算得上很快，唯一「少少撠住嘅地方」就是科興尚未能公開數據。

世衞或快過香港批准緊急使用科興疫苗

早前多個調查均顯示有不少市民對中國疫苗卻步，何栢良稱，由於接種疫苗屬自願性質，最重要的是做到公開透明，如可將數據放上政府網站予公眾查看，就能增加市民的信心；惟何栢良亦同意，這並不能取代將數據登於醫學期刊的做法，但舉例稱，英、美及歐盟等國家的疫苗數據屬「雙重公開」，除了會在期刊刊登外，亦會於網上公開較期刊更全面的數據，讓市民可以參考。他又指自己對內地疫苗有信心，不知道為何港府為何連相關文件以至專家委員會對疫苗的意見亦不公開，「真金不怕洪爐火，你怕乜公開畀全世界嘅人睇啫？」

世界衞生組織三月初可能會緊急批准使用科興疫苗，何指，目前未有資料顯示大陸疫苗出現安全問題，而世衞亦須顧及第三世界國家的需要，相信隨時會批得快過香港。

疫苗顧問專家委員會召集人劉澤星在商台節目上指，評審疫苗緊急使用時，要求最好在國際醫學期刊，刊登疫苗研究報告，但沒有講明刊登的報告必定是第三期臨床研究，強調並非「捉字蝨」，而科興疫苗的第一和第二期的臨床研究近日已經在《刺針》刊登，證明疫苗安全性可接受，強調委員會審核時最重要宗旨是整體科學性。 他期望，委員會兩周後再討論時，達至整體科學上效益多於風險的結論，並作出決定。

食物及衞生局局長陳肇始也表示，專家委員會將再審視有關數據，如認為合適，便會向局方建議，當局會盡快認證作緊急使用。 對於世衞要到下月才審批科興疫苗，而科興的數據仍未刊於醫學期刊，她則稱專家昨日已解釋，委員會內多名專家審視的數據與將會刊登的數據是一樣，政府相信專家委員會的建議。

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