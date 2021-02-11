原定今年第三季通車的屯馬綫全綫，港鐵今日（11日）公佈將於下周二（16日）踏入試營運階段。屯馬綫列車皆時會於啟德站落客後，逐步駛入新建路段即啟德站至紅磡站進行試車，料至少進行12周測試。

港鐵表示，試營運期間，部份不載客列車會於每日的行車時間往來烏溪沙站及紅磡站作測試。由下周二（16日），屯馬綫一期所有載客列車於啟德站落客後，會逐步駛入新建路段，即啟德站至紅磡站，料至少進行12周測試。港鐵稱，會加派車站職員於啟德站月台提供協助，確保列車駛往宋皇臺站前，所有乘客已離開車廂，而啟德站及車廂內亦會有車站廣播通知乘客相關安排。

原稱為「沙中綫」的屯馬綫全長56公里，連接馬鞍山綫及西鐵綫，合共27個車站。第一期的顯徑站、鑽石山站擴建部份和啟德站已於去年2月通車，第二期則為宋皇臺站、土瓜灣站、何文田站的沙中綫新月台，以及紅磡站擴建部份。

沙中綫工程建造期間接連爆出多宗醜聞，包括紅磡站的月台層版有鋼筋被剪短、會展站被揭缺失大量工程文件等，最終紅磡站要進行工程作補救。早前政府公佈的專家顧問團報告亦推算，紅磡站至少2,600處有剪鋼筋或螺絲帽接駁欠佳的情況，直指問題「大量出現」及「不尋常」，絕非「地盤內偶有的操作」。

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