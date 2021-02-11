20歲青年去年8月在元朗輕鐵站跳閘，遭港鐵職員發現後截停。青年被指先後推撞兩名職員，事後被控兩罪。惟案件經審訊後，裁判官王證諭裁定被告無罪，指港鐵職員的證供可疑，說法前後不一。惟王官特意訓斥被告，指他明顯沒買車票，警告他要吸取教訓，「就算做唔到貢獻社會、光宗耀祖，起碼做個循規蹈矩、唔使屋企人擔心嘅成年人！」

被告陳運添（20歲）報稱兼職店舖助理，被指於去年8月2日在元朗輕鐵站5號月台襲擊王佩琪及馮梓健。

證人說法與片段不符

王官今裁決指，案中兩名港鐵職員的證供均有疑點。就普通襲擊罪而言，馮供稱被告先推王的膊頭，然後他上前捉住被告膊頭。惟閉路電視顯示，被告遭馮捉住膊頭前並無推王。馮看片後澄清，改指兩個動作同時發生。王官認為馮的說法前後不一致。

至於襲擊致造成身體傷害罪，指控被告推馮的膊頭致其受傷。但警方接報到場後，馮表示被告扯跌他而非推跌他。此外，馮的書面供詞指他開啟隨身錄影機後，被告仍在掙扎及強行逃走，但片段卻看不到有關內容。

王官認為，雖然案發時被告沒購買車票，被截查後的行為亦非常可疑，但控方的證據有疑點，最終裁定被告兩罪均不成立。

官訓斥表現幼稚魯莽 被告承認做錯

惟王官向被告直言，「控方證明唔到你有罪，但唔代表你冇錯」，指他明顯沒購買車票，被發現後因不想支付附加費而逃走，造成現場混亂。雖然沒證據顯示他曾施襲，但其行為導致兩名港鐵職員受傷，「喺成個事件同過程中，你都係錯！」

王官表示，被告為了節省幾元車資，令自己被罰數百元附加費，卻又因不想支付附加貴，令自己要面對刑事檢控，花錢聘請私人律師，一旦罪成更會留下案底，反問：「為咗嗰少少錢，幾蚊，最後付出嘅代價係咩？」

王官續斥，被告已出來社會工作，應有足夠心智，知道如何在社會上生活，但他卻表現幼稚、魯莽、不負責任、不守法及衝動。被告聞言表示：「我做錯咗。」

【案件編號：TMCC1712/20】

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