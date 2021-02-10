【本報訊】強國盛產玻璃心，也專出豆腐渣。由內地出資及委聘中國建築興建、位於亞洲國際博覽館旁的臨時醫院 ，上月底完工及移交予港府，但有工作人員向本報表示，未正式啟用的臨時醫院已出現多處漏水情況，包括通道、更衣室、後樓梯，質疑工程質素欠佳。

中央委聘中國建築興建

特首林鄭月娥請求中央協助抗疫下，由內地出資興建亞博館旁的臨時醫院，連同與亞博館內擴建社區治療設施兩項工程，均由中央政府委聘中國建築負責。臨時醫院設有六座兩層高的病房大樓，提供816張負氣壓病床。

臨時醫院上月底完工及移交予香港政府，再裝置醫療器材準備接收病人。但有工作人員向本報表示，未正式啟用的臨時醫院已出現多處漏水的情況，包括通道、更衣室、後樓梯，質疑工程質素欠佳。從相片可見，有光管上不停漏水，有通道及更衣室漏水，要用垃圾桶或膠桶載水。目前醫院未正式啟用，未接收病人，員工擔心工程質素差，未知日後會否發現其他地方有問題。

臨時醫院官方命名為北大嶼山醫院香港感染控制中心，佔地約三萬平方米，除了病房，亦設一座醫療中心，內有藥房和實驗室可提供核酸測試服務，另有一座能源中心和其他醫療配套設施，包括一座液態氧氣缸，容量達1.1萬公升，可連續五至八日供應氧氣。發展局長黃偉綸去年8月記者會上聲稱，臨時醫院的興建設施費用由內地有關單位全數承擔，設施建成後會交給醫管局營運。

九龍西醫院聯網發言人證實，臨時醫院昨午因天雨關係，部份地方天花板滲水，中心已即時通知承建商進行修葺，並聯絡儀器供應商檢查機件有否受到影響。