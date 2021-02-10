終審法院對黎智英保釋裁定律政司上訴得直，終審庭判詞指出，國安法第42（2）條與《刑事訴訟程序條例》第9G條，雖然均以被告可能於保釋期間犯案的風險作為拒絕保釋的基礎，但前者的着眼點在於如被告獲准保釋，會否繼續干犯危害國安行為的風險。終院認為兩者起點截然不同，當中《刑事訴訟程序條例》第9G包含有利保釋的假定，但國安法第42（2）條則即時排除該假定，並開宗明義指出不得准予保釋，除非法官有「充足理由相信犯罪嫌疑人或被控人不會繼續實施危害國家安全行為」，顯然後者門檻要求嚴格。簡單而言，香港有兩套刑事罪行的制度，一是非國安罪行，可按一般刑事訴訟程序，作無罪推斷，控方除非有足夠理據認為被告潛逃或繼續犯罪，否則法庭應給予被告保釋。但若屬國安罪行，則法庭不會給予保釋，除非辯方能證明被告不會繼續干犯危害國安行為。一套普通法，分開了兩套刑事制度。

第二個因國安法而分成兩套制度的，繼司法之後，將會是學校。楊潤雄發出的國安教育指引，學校內需要成立國安教育委員會及國安教育主任，監視學校政治活動，制訂策略和措施以預防和處理政治或其他違法活動入侵校園，並要定期向學校管治機構提交年度報告，明年11月起學校須每年向局方交年度報告。這個學校國安系統，究竟是由原本的教育系統管理，還是由國安執法系統管轄呢？

執法不確定性打擊金融中心

目前國安法的執行情況，有太多不確定性，這對國際金融中心來說，是致命打擊。2003年在《基本法》23條立法的討論中，本來確立了一個原則，就是國安法要符合普通法原則，即不能以思想丶言論入罪。香港，其實可以直接用緬甸模式，用獨裁手段拘禁傳媒人丶學者丶政客及商人，毋須甚麼法理依據，也不需要煞有介事由五位戴上假髮的法官去審案。明顯，中共是希望保留香港作為國家國際金融中心的地位，但這需要國際認同香港存在一國兩制。但目前的執行情況，已經完全令國際社會失去信心，一般均會認為香港同緬甸沒甚麼本質上分別。當然，表面上看起來，還是有一套普通法制度丶文官系統丶教育專業丶民辦傳媒，但實際上是虛有其表，因為這些制度已經被國安法所侵蝕。這不是委任一個出自美資投行摩根大通高層Nicolas Aguzin當港交所總裁就可以挽回，即使證監及交易所均由鬼佬掌舵，終審法院法官繼續戴假髮審案，英文《南華早報》繼續出版，在國際社會眼中，通通都變了一台戲。

究竟，一個比新加坡更嚴苛的社會，可以維持國際金融中心地位多久？歷史上在亞洲曾經成為國際金融中心的城市，是民國時期的上海，它的倒下，是在一夜之間！

劉細良

時事評論員