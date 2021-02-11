前年11月在荃灣祈德尊選區連任失敗的民建聯古揚邦，早前向高等法院提出選舉呈請，指當選的民主派區議員陳劍琴在傳單上的攻擊有失實和誤導之嫌，否認如傳單所言「懶惰不堪、失職失責」，亦不同意民建聯收取區議會撥款舉辦「蛇齋餅糭」活動。法官周家明今頒下判詞，駁回呈請，指傳單內容並無失實或誤導，而懶惰等指控亦非事實陳述，只是評論，也不是針對呈請人，至於「蛇齋餅糭」則僅泛指涉及甜頭或利益的活動。

呈請人古揚邦於2015至2019年間擔任祈德尊選區議員，前年區議會選舉他得票2,730張，以67票之差不敵本案答辯人陳劍琴。

呈請人指答辯人的兩份傳單中有多項失實和誤導聲明，影響選舉公正，違反《選舉（舞弊及非法行為）條例》第26條發佈關於候選人的虛假或具誤導性的陳述的非法行為。判詞逐一分析指控。

官指撥款幾乎由「保皇黨」包攬 不是指民建聯

涉案傳單內容包括「區議會每屆撥款接近1,120萬元用作資助節日燈飾及國慶等活動」，呈請人指金額誇大，實際撥款只有840萬。法官認為，傳單已清楚寫明撥款涵蓋節日燈飾及國慶「等活動」，答辯人亦在誓章中解釋1,120萬元所包含的項目，不認為內容事實或誤導。

至於「超過1,800萬元撥款幾乎由保皇黨派地區包攬，舉辦蛇齋餅糭活動」這句子，呈請人強調他本人或民建聯從沒有收取任何撥款用於舉辦蛇齋餅糭的活動，並質疑答辯人對「蛇齋餅糭」活動的定義，認為「蛇齋餅糭」是指提供免費食物或飲品的活動。惟答辯人則反駁，「蛇齋餅糭」是泛指涉及娛樂、悠閒及社區服務等，不局限於免費食物。

法官接納答辯人的解釋，直言以他理解，涉及甜頭及利益的活動都可界定為「蛇齋餅糭」，呈請人的定義過於狹窄。另外，答辯人是指1,800萬元撥款幾乎由「保皇黨」包攬，並非指民建聯。對於呈請人質疑，其中三個機構不應計算入該筆撥款項目中，法官則認為，即使將有關機構排除在外，亦不構成「重大」失實或誤導。

下令呈請人支付答辯人訟費

法官又指，答辯人對於有關區議會撥款或舉辦蛇齋餅糭的質疑，並非針對任何個別的區議員。呈請人只是當區20名區議員之一，相關的事實陳述並非只針對呈請人，而是整個區議會。

至於「讓懶惰不堪，失職失責的人離開議席」、「區議會每年上億的撥‍款，可以用得更有意義，人民的公帑應用於社區建設之上，而非成‍為建制派的私產」等句子，法官認為有關句子並非事實陳述，只是答辯人的評論或意見，不構成失實或誤導，況且亦非針對呈請人。

法官續指，雖然傳單上曾提及呈請人的名字，但內容是指呈請人提名林鄭月娥參選特首，這是事實陳述。

故此，法官駁回選舉呈請，並下令呈請人支付答辯人訟費。

【案件編號：HCAL270/20】

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