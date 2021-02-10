讀終審法院有關黎智英保釋上訴的判案書，才不過幾段，只見法官們跪得很快很徹底，權力永遠是對的，人權法治聊作點綴。

判詞八十一段，有三分一段落，複述人大常委決議及制訂國安法過程，毫不含糊地全盤接收「憲法基礎」。判詞表明，由於港區國安法由人大常委根據《基本法》條文所定，所以終審法院無權覆核條文是否合乎《基本法》，並同意國安法「地位特殊」。即是說，只要人大常委說得出「依法」兩字，就算是黑說成白、二加二等於五，終審法院照單全收。

始於1999年終審法院在居留權案中的「自我糾正」，早已宣告終審法院沒有違憲審查權；後來多次「釋法」，亦令終審法院之「終審」二字化作夢幻泡影，因為人大常委有無限權力隨時終審你的終審。今次判決，大法官們更積極採用權力一方的視角，無必要地描述國安法制訂的背景，是基於「公眾秩序受到嚴重和持續擾亂，特區和中國政府權威被挑戰」，法官們所理解的社會背景，完全站在權貴立場，並非站在人權公義的視角。判詞亦大幅引述全國人大介紹新法例的「說明」與「講話」（第十二至十五段、十八、廿一段等），把法律條文沒有寫的，當作判斷準則。

判詞也略提到香港人享有公民自由、無罪假定等原則，但只是口甜舌滑一番，講完就算，接下來的論述中，根本不把此等原則放在眼內。

國安案件由無罪推定變無罪坐監

判決中，終審法院接納國安法下，有一個全新和更嚴格的保釋門檻要求，認可港區國安法下，判斷能否保釋的「起步點」是「不得予以保釋」，確認與現有《刑事訴訟程序條例》「兩者的研訊起步點截然不同」，改變了一向的保釋標準，並認為原審法官在此關鍵點上判斷錯誤，律政司上訴得直。大法官們的判決，隨時令國安案件由說好的「無罪推定」變作「無罪坐監」，嫌疑人未定罪先長期扣押不得保釋，有違法治初衷。以「初選有罪」的50多人為例，縱使證據薄弱，而且已無機會再搞「初選」去「再犯國安法」，但若律政司一意孤行檢控，他們難以自證以後不會犯上其他國安法例，結果就是不得保釋。

全盤接受了「從嚴理解」條文、「無權覆核人大決定」這些大前提，終審庭反駁律政司一些技術性理據（如法官決定是否容許保釋，亦可考慮保釋條件等因素；又或法官判斷被告獲保釋後會否實施「繼續危害國安行為」時，不應包括未立法的國安罪行等），顯得終審法院還有點自主、有點權威，但這些技術性細節上的反駁，只屬趴在地上揦返拃沙之舉。

終審法院之跪，也代表其他檢控方的無上權力難以挑戰，例如律政司於即將開審的首宗國安法案件，拒絕使用陪審團，引用的理由如「保障陪審員人身安全」及「可能妨礙司法公義」，莫名其妙，惹人疑竇，明顯是擔心庶民任「球證」，判決難以操控，於是出手交國安法官審理。

國安法官又如何操控？請大家留意行政長官委派國安法官的過程，任期只有一年，名單不公開，幾時上任幾時退任亦不知道。鬼鬼祟祟的好處，正是避免公眾找到操控法官的疑點。當一切秘密進行，哪位法官因為「表現欠佳」而被剔除、哪位法官因為「表現神勇」而永續連任，公眾短時間難以覺察，亦不容易整合其賞罰模式，令黨委書記能透過傀儡特首上下其手。不消兩三年的輪換試練，就會出現一群絕對忠誠的國安法官；若非有此等陰謀，又何妨光明正大？

如果法治是控辯雙方一場對壘，這球賽國安委永遠是主場，他們自訂規則、操控賽制、操控球證、輸了一球可以不停上訴、勢色不對可以換場地，送中再戰。法律從此徒具形式，終審法院馴良如羔羊，告別舊日曾經珍重的法治價值，喜迎江湖新秩序。

區家麟