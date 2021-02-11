政府預告會於初七起放寬多項社交距離措施，包括恢復晚市堂食至晚上十時、限聚令放寬至四人等，港大感染及傳染病中心總監何栢良出席電台節目時表示，第三波是連續多日零確診時，政府才逐漸放寬各項措施，形容今次鬆綁無論如何都有一定風險。香港餐飲聯業協會會長黃家和則稱，業界對堂食獲解禁感到雀躍，預料生意可有三、四成增長；至於政府強制食肆顧客要使用安心出行，他就指執行上有難度，希望政府能提供指引，避免前線員工和客人出現「不必要」的爭吵。

何栢良稱，相信政府今次放寬屬「行政決定」，已充份考慮市民和業界可承受的程度，最重要的是當局有否有吸取以往的教訓，惟目前仍尚未見到政府對過往曾出現的感染群組有新對策。他又贊成政府強制於部份場所使用安心出行，指自己「好耐都無出街食飯」，惟現時使用程式的人不多，政府只「假設全部人都會用」，認為當局應考慮怎樣使用安心出行的資料配合防疫及追蹤，如去過爆疫地方的人是否需強制檢測等。他續以地盤群組及三跑群組舉例指，政府對疫情追蹤沒有清晰指標，往往要花長時間才能完成檢測，認為當局「認真啲諗嘅話，成效會大好多」。

「我哋都唔係執法機構，係服務性行業」

香港餐飲聯業協會會長黃家和表示，業界均對放寬感雀躍及興奮，指禁堂食的影響非常之大，有3,000間食肆已在瀕臨結業的邊緣，若再不復業或會「難逃一劫」。他又指，晚市解禁能將日間的食客分流到晚間，對農曆年間的生意有正面影響，「好過晚晚叫外賣食盆菜」，預料能為業界的生意最少帶來三、四成的升幅。

至於政府強制餐廳要晚市食客使用安心出行或登記資料，違者會罰停業3至14日，黃指執行上「難就一定有少少難度」，但食肆若再不復業可能就要倒閉，故相信老闆和員工無論如何都會配合。黃亦希望政府增加流動檢測點，避免員工要於工作時間內檢測，影響餐廳運作。他指，商場、零售商店等亦應強制使用安心出行，若只屬自願的話防疫效果不大。

至於怎樣招待沒有智能電話及沒安裝程式的食客，黃家和就稱要看政府如何指引，形容前線員工與客人出現爭吵屬「不必要」，指會參考以往禁煙條例的類似情況，教員工要與客人「互諒互讓」。在登記資料方面，黃亦憂慮客人提供的資料可能不準確，餐廳也沒有權力要求顧客提供身份證明，「我哋都唔係一個執法機構嚟㗎嘛，係服務性行業嚟咋嘛」。他指，明白難以期求全部市民都會使用程式，但希望政府能多做宣傳，讓市民了解及理解。

另一業界組織「稻苗學會」會長、叙福樓集團主席黃傑龍接受其他傳媒訪問時亦指，打算讓於集團旗下的食肆全部座位貼上「安心出行」二維碼，不過強調員工難以逐一以「驗偽鈔」的形式檢查客人，一旦被當局「懲罰」，亦只能向法庭辯解。而現代管理飲食專業協會會長胡珠亦表示，客人有自主權，業界只能盡量引導客人使用。

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