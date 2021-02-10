「芳姨」雖然不煙不酒，但她於2017年2月因傷風感冒求診，服用抗生素一個星期仍未痊癒，醫生建議她做檢查，結果驗出她肺部有腫瘤，確診為肺腺癌第四期。「芳姨」用盡積蓄接受了自費化療療程，醫生亦指對「芳姨」的病情有療效，故建議她繼續接受維持治療。

醫生建議「芳姨」接受的維持治療屬自費藥物，另外，「芳姨」亦需持續檢查，以監察她癌症的病情。

「芳姨」早年因確診肺腺癌而停工，為了治病已花光畢生積蓄，無力負擔自費藥費。「蘋果日報慈善基金」早前為她所籌得的善款已用盡，現善款已嚴重不足，「芳姨」亦需持續用藥及檢查，請善長施予援手，令「芳姨」可安心治療，以進一步控制病情。「蘋果日報慈善基金」關顧主任仝人懇請各位善長能繼續支持她。

「芳姨」暖流之友編號：C4376

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