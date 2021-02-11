今日是年三十，旺角花墟一帶人頭湧湧，多條街道被擠得水洩不通，有花店減價促銷，大批市民蜂擁而至把握最後機會揀選心水年花過牛年。

與朋友結伴到旺角花墟的周小姐表示，每年農曆新年前夕，都會特意前來買年花，「因為平啲吖嘛」，今年消費了近200元，購入三紮年花，價錢亦是預期之內。被問到花墟人流，她直言是「嚇死人」：「可能香港人餓得太耐，同埋我哋好耐冇見條街咁多人，都有啲驚。」但認為港人都十分自律，「起碼都會戴口罩，同埋唔會黐得咁近」。她續指，農曆新年期間依舊會去拜年，但會避免人多聚集。

梁先生則表示，今年未有前往年宵市場，主要都是到旺角花墟，「因為嗰邊（年宵）都話咗冇嘢」，欲前來走一圈「應節」。他認為，今日花墟人流尚可，有新年氣氛；又稱未有預計今日會消費多少，「覺得靚咪買囉，冇話限住嘅」，消費完後就會離開。至於新年活動，梁稱會響應政府呼籲，留在家中。

剛「收爐」下班的何小姐表示，今年是特意到旺角花墟選購年花，「嗰啲普通花墟都好細，所以都想集中啲揀」，亦未有前往年宵，「都少咗好多舖頭」。她暫時只選購菊花、百合，並已消費近300元，認為價格與往年相若。何指，花墟人流較預期多，「我估差唔多年三十晚，啲人趕住行花市」，並稱未有打算去出外拜年。

有花檔提早收爐 另有檔主預蝕10萬

《蘋果》黃昏時分到達花墟，人頭湧湧下花檔「景藝花園」卻提早落閘，指因應疫情改變銷售策略，成功「速銷」回本，又指今年的銷情較預期好。

但「有人歡喜有人愁」，有不願上鏡的花墟檔主表示，今年銷情不如往年，蘭花原先過百元一支，減價一百元兩支，更形容是「蝕住賣」，最壞打算是將賣剩的蘭花摧毁，「蝕埋人工、蝕埋租金」，預計蝕本近10萬元。她歸咎於疫情影響下港人消費意欲大減，「人流冇用㗎，啲人行㗎咋」。

花墟公園年宵人流疏落

另外，鄰近旺角大球場的花墟公園今年亦有舉辦年宵。記者黃昏時分所見，人流明顯較為疏落，現場亦未見有減價促銷，貨品仍然十分充足。

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