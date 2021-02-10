【本報訊】機場三跑疫情持續，機管局由周二起，強制前往三跑地盤船隻的所有人員，必須出示14天內發出的病毒檢測陰性結果短訊，措施實施首日，已被工人形容相關蓋手印措施恐有感染風險，昨踏入第二日，情況仍未見改善，有工人無奈稱：「為搵食冇辦法」。建造業議會及建造商會下周二年初五起試行計劃，要求進出地盤者須持有14日的陰性證明，並於本月22日全面實施。

昨清晨在荃灣西碼頭上船的工人約400人，情況如前日一樣，要核實檢測結果及身份證，再在手背蓋上印仔作識別，不過有工人亦擔心數百工人使用同一原子印，恐造成交叉感染。工友陳先生無奈稱，「自己會做好防疫措施，冇辦法，因為要搵食！」

蓋印恐播毒 三跑工：搵食冇辦法

機管局回覆稱，措施實施首日有20名工人無法出示有效陰性證明未能進入工地。至於印章衞生問題，局方沒正面回應，僅指會繼續監管承辦商措施，以保持工地環境衞生。

另外，建造業議會及建造商會要求進入地盤人員須持有14日的陰性檢測證明，計劃下周二起試行，本月22日全面實施。該兩會強烈呼籲業界全面採取強檢措施，應最少每14日檢測一次，承建商及業主應商討如何為工友作定期檢測。

香港建造業移動機械及維修從業人員工會副主席蘇四清支持有關措施，但希望當局能安排流動採樣車到地盤，為工友採樣，節省他們在工作以外的時間檢測。他指現時地盤內已加強防疫措施，減少工友聚集機會，例如限制三至四人在一個貨櫃內更衣。