【武肺第四波】

【本報訊】政府豁免科興疫苗在醫學期刊刊登第三期數據，疫苗顧問專家委員會昨一致認同疫苗安全性可接受及可減低染疫風險，但要求科興在兩周內補交資料，交代兩劑疫苗相隔14天及28天接種的差異等情況。委員會召集人劉澤星表示，委員會將以審批期刊的方式審批疫苗，由於緊急使用，應靈活處理。醫管局員工陣線主席余慧明斥責政府早決定使用國產疫苗，視審批手續如「做戲」。

疫苗藥廠原須滿足提供三期臨床數據、獲其他監管機構認可和在醫學期刊刊出相關數據的三重門檻，才可獲准在港使用，但政府日前突然豁免最後一項要求，令未有在醫學期刊刊出第三期數據的科興疫苗可以納入考慮。

疫苗顧問專家委員會昨日開會討論科興疫苗第一期至第三期數據，委員會召集人劉澤星會後表示，根據科興提供首兩期在不同群組使用的數據，顯示疫苗安全，而包括巴西、土耳其及印尼的第三期數據，顯示了疫苗的成效及副作用等，委員會一致認同疫苗的安全程度可接受，巴西的數據亦顯示疫苗可減低感染風險。

不過委員會仍有要求科興在兩星期內補交資料，包括兩劑疫苗相隔14天和28天接種的效果，以及疫苗接種後產生抗體及相關併發症的數據，委員會將於兩周後再開會，目標可作出決定，並向政府提供建議。

委員會成員過去曾多次表明，疫苗數據須於醫學期刊刊登才予以審批，劉澤星上月底亦曾指，研究結果在醫學期刊發表，是獲專家認可的證明，符合有關條件的疫苗可增加公眾信心。但他昨日一改口風，稱疫苗需要緊急使用，故希望在某些方面可以靈活處理，委員會成員有一定學術水準，亦有一人是會投稿期刊的審稿人，委員會將以科學方法審批疫苗，採用與審批期刊同一樣式，望獲公眾信任。

食物及衞生局局長陳肇始表示，政府收到委員會建議後，會盡快決定是否批准疫苗在港緊急使用。據悉，若專家委員會兩周後建議政府批准緊急使用科興，科興疫苗或要3月才能運抵香港。目前政府計劃是以先到港的疫苗先展開接種計劃，德國BioNtech疫苗預料2月最後一周運抵香港，3月開始接種。若科興能計劃開始前運抵香港，便會兩款疫苗一起接種。

余慧明：已失大眾信任

醫管局員工陣線主席余慧明質疑，政府對中國疫苗抱持「點樣都會強行通過」的態度，一直是以政治凌駕一切，無視專家意見，視所有程序和審批手續如演戲，「做戲咁做，做啲程序畀你睇下」。她批評委員會配合政府降低門檻，在壓力下捨棄專業，疫苗無論是否及格，調低門檻已失去大眾信任。

呼吸系統專科醫生梁子超認為，科興疫苗有首兩期數據和在土耳其打了兩百多萬劑，未見不安全訊號，而科興提交更多數據，有助了解疫苗在受試人數較少的老年群組等的效用，以及決定接種時間間距。他相信委員會有能力做到同儕審核，直接審視數據，故數據未在期刊刊登亦問題不大。