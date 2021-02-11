明年就係特首選舉。徹底瞓身擁護特首林鄭月娥嘅勞福局長羅致光，喺香港電台接受近日被「梁粉」狙擊嘅前民建聯主席曾鈺成訪問時，先推銷現屆政府任內好大機會完成取消強積金對沖，然後又話如果想辯論政府要唔要做多啲財富再分配嘅工作，特首選舉就係適合嘅辯論場合。真係做到出晒面。

鬧民主派拉布 呻自己「有時真係忟」

曾鈺成因為特首應由選舉定協商產生嘅問題，前排同前特首梁振英及其爪牙張志剛筆戰。今（11日）晚佢就喺佢主持嘅《議事論事》訪問林鄭親信羅致光。

曾鈺成先拉關係話，佢自己同羅致光都係不被自己陣營承認嘅人，跟住就問羅，同唔同意林鄭話，而家嘅議會「比較正常」，因為可以畀政府有機會做嘢。羅致光當然同意，仲鬧民主派拉布拉到「出神入化」，幾個議員就可以「拖死」議會，形容自己「有時真係忟」。

將推取消強積金對沖

表完忠之後，曾鈺成又好有默契咁問羅致光，現屆政府餘下任期內，勞福局有咩要推？政府會唔會做大改革，例如做多啲財富再分配呢？

羅致光即刻順水推舟，表示勞福局嚟緊梗係推取消強積金對沖，相信現屆政府內做完嘅機會都高，但要努力啲先得。另外，佢都想扭轉貧富差距加劇嘅問題，但要社會有大致共識先得，而且唔係勞福局自己處理到，好似點樣調校稅制、點樣確保香港作為大灣區城市嘅競爭力，同時令市民生活質素普遍提升，凡此種種，相信特首選舉時都係一個合適嘅辯論場合。完全係呼之欲出。

提醒吓大家，睇吓好喇，唔好咁多意見，因為特首係選舉產生又好、協商產生又好，根本就唔關市民事，如果因為鬧特首搞到被捕就更加唔好喇。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！