【梅窩】當香港再沒有農業，從前珍貴的牛，今天被城市人棄如敝屣，恨不得牠們立即消失。達叔騎着單車，一邊叫喊，把牛牛從村中趕回草地去，每天8小時，就在趕牛。幾代人都住梅窩，這裏是他土生土長的地方，而牛從來也是生活的一部份。小時候家裏耕田，牛是非常重要的，從前家家戶戶有牛棚，日出而作日落而歸，「以前耕田就當人係寶，𠵱家喺門口咬少少花草就投訴，唔合情理喎，做人唔可以咁」。

達叔弟弟是漁護署聘請的「趕牛人」，但自己每天都會幫忙，因為從小已和牛一起成長，有感情，眼前這群牛，大概已是第四五代。從前家裏有幾隻牛，他八、九歲就開始看牛，帶牛上山食草，直至70年代再沒有耕田，父親就把牛放走了，「你話無感情就係假嘅，人同人之間、人同牛之間，應該要有同理心，要識相處」。

他每天定時到梅窩的村子內巡看，若見到牛走進村民家，會把牛帶出來，開始時，只有弟弟一人，他說一個人趕牛很吃力，因為牛散佈於不同地方，自己已退休，索性一起趕牛，「有個寄託喇，喺自己住嘅地方，當係消磨吓日晨」。

割草搬水 風雨不改

每天把牛趕在一起，然後點數目，再寫報告給漁護署，遇到受傷或病了的牛，亦會通知署方，看見牛牛翻垃圾箱吃垃圾，便記錄下來，「以前邊有咁多垃圾桶，又處理唔好啲垃圾，啲牛咪會食囉」。他說梅窩近年多了不少「外來人」，可能不習慣要把垃圾妥善處理，沒想過會有野生動物來吃。

今年76歲的達叔，拿着長長的木棍，站在草地旁，一邊看着牛，一邊跟其他幫忙趕牛的村民閒聊着，黃昏的斜陽，映照着牛群，把影子拉得長了。「啲人鬧話唔應該餵牛，不如你哋睇吓，根本唔夠草」，看着面前廿多隻牛，他淡然的說，這是最後一代了，然後用手拭去臉上的淚水。

達叔只要站着，牛便會走，「啲牛唔親我㗎，同佢唔同」。他指着草地上的文太說，每天這個時候，牛群總會聰明地來到這裏，因為牠們知道會有新鮮草。她每天親自割草，然後帶過來，「冬天完全無草食，佢哋好可憐，有時見到佢哋走入去人哋花園食草，又俾人鬧，點解咁大抗拒？」於是她便風雨不改，天天拿草過來。

街坊都說她非常厲害，意志非常堅定，即使是烈日當空的大暑天，仍然搬草搬水，一天來回三四次。有時還會發現有牛病了，便悉心照顧，「好似呢隻，之前皮膚病出粒粒，我就不斷畀水佢，又幫佢消毒傷口」。

親近牛群感開心

「啲村民鬧我，話我唔應該咁做，我老公都反對我，但我會繼續做。」那頭跛了腳的牛牛，一年前差不多不能走動了，但她堅持每天幫牠按摩，現在已能緩慢地走，雖然未必趕得上牛群的速度，但至少不會被遺棄和排擠。

夏天時發現牛牛會到垃圾站去吃垃圾，她甚至每天早上5時便到垃圾站前守着，傍晚6時又再守着，用草引開牛牛，有人看見她便鬧她不要餵牛吃草，說牠們可以上山吃草，「不如我哋一齊上山，一齊搵草，喺邊度有草？我唔係要鬧交，只係講道理，分析吓件事」。

有人說這樣會令牛過份依賴人類，失去覓食的能力。文太斷言：「係！我有諗過，但呢個時候，連食都無得食，有少少填吓肚，夾硬餓死好可憐，個個話我白癡，但我見到牛牛走埋嚟，就好開心」。