【本報訊】前年大量年輕人投身抗爭，昨日區院一名承認暴動和企圖縱火罪的被告，前年11月案發時僅14歲。少年凌晨於旺角示威，在警方掃蕩時投擲一枚汽油彈被捕。辯方昨求情指，少年精於體育和音樂，一時衝動愚蠢犯案，汽油彈是別人交給他，他沒想清楚後果便掟了出去，望法庭念在他年輕，被捕後即時坦白招認，判他入更生性質的院所。法官練錦鴻先索取背景、勞教中心和教導所報告，將少年還柙至下月3日判刑。

案發時僅14歲

現年16歲就讀中四的被告案發時僅14歲，他另被控在非法集結中使用蒙面物品，及管有物品意圖摧毀財產，涉及佩戴圍巾和背包藏有士巴拿。控方不提證供起訴，兩罪撤銷。

案情指約70人在凌晨約2時半，於彌敦道與山東街附近築起傘陣，用磚頭和雜物堵路，與警方對峙並照射雷射光和掟磚，在警方開始掃蕩時散去。被告在砵蘭街街角便利店外投擲一枚汽油彈，在警員20米外着地起火。被告逃到港鐵旺角站E2出口外被捕。被告向警方表示， 案發時和四、五名朋友結伴，沒聽從警告離場，因不見有人離開。他稱有人給他汽油彈，教他擲到地上；士巴拿用作拆圍欄，但非其所有，而是有人放進其背包。

辯方呈交多封求情信，透露被告連年參加音樂比賽，準備考七級鋼琴試，亦熱衷打籃球。教練表示被告一時衝動做出蠢事，練官問辯方怎樣一時衝動，辯方解釋「另一個人畀個汽油彈佢，就掟咗出去」。辯方強調被告深感懊悔，輔導後已反省，班主任指他性情明顯轉變有強烈悔意，父母亦願意陪他接受輔導。

案件編號：DCCC539/20