【本報訊】阿里巴巴創辦人馬雲位於山頂白加道的15億元天價「行宮」，近日爆出拖欠工程費糾紛。約30名分判商及地盤工人，連日來在地盤外拉橫額抗議，聲稱被拖欠共約3,000萬元工程費已半年，向大判追討。個別判頭稱墊支向工人出糧，至今「墊無可墊」，大呻與工友「冇錢過年」，更瀕臨「冇飯開」。惟大判否認指控，稱已從業主全數收取工程費，並已向分判商支付。

涉事地盤位於山頂白加道22號，屬馬雲的獨立屋，前身為比利時領事官邸。馬雲2015年以天價15億元，從前聯交所行政總裁、電訊盈科前副主席袁天凡與妻子手中購入該大宅。其後大宅拆卸重建，自2019年8月動工擬重建一幢四層高洋房，總樓面面積達12,680方呎，工程由保華建業承建，至今即將完工，已進入驗樓階段，卻被分判商及工人聲稱拖欠共約3,000萬元工程費，包括建築材料費及工人薪金。

繼上周二早上，一批判頭及地盤工人上門在大宅外拉起橫額追討工程費後，約30名判頭及工人前日再度手持「大判半年無糧出 工人等死」、「卑鄙奸商 還我血汗錢」等橫額到場抗議。其中一名三判判頭釗哥不忿說：「上星期我哋嚟過，保華出嚟調停，講到一定要我哋有錢過年，已經年廿八，大佬，錢呢？」

釗哥批評作為大判的保華不理工人死活，由去年8月起拖糧至今半年，令數十名判頭及工人陷於「冇錢過年」困局。他又引述保華上月底曾向二判開出一張250萬元支票，再分給三判十多名判頭，惟每人僅分得約25萬元，只夠支付工人約一個月薪金。有良心判頭為免工人冇錢開飯，數月來一直墊支人工，但至今已墊無可墊。他以自己為例，指被拖數近100萬元，「墊晒啲錢𠵱家輪到自己冇錢開飯囉！」

大判否認指控：已適時支付

據分判商及工友透露，雖然保華上周曾向二判「拍心口」保證找數，好讓判頭和工人有錢過年，惟對方一直以「未對齊文件」為由拒發工程費。其中一名管工陳先生稱，日前收到二判消息，「今年過年一定冇糧出」，他擔心不已：「如果出張支票畀我，我都可以過年前過到數吖，𠵱家乜都冇。」

本報透過阿里巴巴向馬雲了解事件，惟至截稿前未獲回覆。保華建業昨回應稱，有關工程費已從業主全數收取，亦已適時向所有轄下分判商支付，並無拖欠工程費。早前馬雲疑因一句「中國金融基本上沒有系統」出事後，一度神隱兩個多月，至上月才通過視頻連線與約百名鄉村教師「雲」見面。《彭博》則引述消息人士指原來馬雲最近數周去了海南島打高爾夫球。