十二生肖中，曾流傳這樣的故事：

一天，玉皇大帝想選出12種動物做生肖代表，於是決定排得越前的動物便可「當選」。

與貓為好朋友的小老鼠，約定一同出發排隊。不過，小老鼠卻想到自己外貌不討好，更遑論對人類的貢獻，結果牠心生詭計。在到天宮排隊的日子，小老鼠背棄了貓兒，悄悄起床爬到天宮，更偷偷跳上老牛的角中躲藏起來。

由於老牛相當有毅力，亦非常勸奮，老早就出門一步一步走到天宮，誓要霸到頭位。當天亮一刻，天宮打開大門，老牛興高采烈打算抬蹄之際，小老鼠從牛角中跳出來，奔向天宮大殿，結果玉皇大帝不情不願地封牠為生肖之首。

「鼠」在神話故事中，永遠背上奸詐、投機的形象，也正正是過往一年，香港當權者的真面目。

我們看過政府在抗疫中鼠目寸光的一面，目光的淺窄令各行各業的小市民歷盡風霜。

我們看過官員淪為過街老鼠，面對市民有如老鼠見貓的恐懼。

我們亦看過無數理應保護市民的公僕，倒行逆施，蛇鼠橫行，卻仍有高官指「警員應『知法犯法』」，貓鼠同眠。

相反，「牛王」在故事中，是一貫的踏實和誠懇。面對小老鼠的奸狡，牛王亦不響一聲，暗暗為自己打拼，牠早已是玉皇大帝心儀的生肖之首。

香港人奮力熬過蛇鼠一窩的庚子鼠年，祝願我們能在逆境下「牛」轉乾坤，保持一股牛勁，好好生活，繼續在每條戰線上默默耕耘，敦厚如斯，誠實如舊。

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