「就快過年，你叫我邊度搵地方搬……」年近歲晚，64歲地盤雜工孫叔，上月23日加入失業大軍，同時他收到由大廈法團向法庭申請的清拆令，指其租住的深水埗天台屋屬非法僭建，要被清拆。包括孫叔在內的21名天台屋住客，全部要於本月16日即年初五前搬走。面對失業及逼遷，「屋漏偏逢連夜雨」，他訴說着新年願望：「希望疫情快啲過，唔好咁樣逼我哋搬，有關當局起碼安置咗我哋先講。」

14年前，孫叔一家三口租住深水埗汝洲街一幢唐樓的天台屋劏房，面積約250平方呎，當時租金約1,000元。直至五年前，他與妻子性格不合離婚，妻子租同天台另一板間房居住，兒子娶妻後，亦租同層另一劏房。

孫叔租住的天台屋劏房是鐵皮屋頂，一房一廳，因妻兒已搬離，廳中原來兒子的碌架床，已用來擺雜物；接近廁所門口則擺放一個石油氣爐及一個鐵鑊，充當廚房；廁所僅能容納一人，「𠵱家租金要1,800啦，好貴。」

他透露，兩公婆雖離婚，但間中會一起商量家事，有時甚至一家人買餸煮飯食。「如果呢度拆，前妻同仔都會另覓居所，到時相信同前妻及個仔要見面就好艱難喇。」

臨近歲晚加上疫情仍嚴峻，「係好慘，就嚟過年囉，疫情又咁嚴重，叫我哋2月16號前要走，我哋要求先安置，第二步先搬遷囉。」孫叔指一月中收到通知要搬遷，他住僭建天台屋，早料會拆遷，沒想到在新年前夕逼遷，「搬係一定要搬，但要畀耐啲時間我哋準備。」

孫叔今年預備了800至1,000元過年使費，包括三封利是會給三名孫兒，至於年夜飯準備了甚麼，「行到樓下跟住買啲鹵水鵝呀，買半邊豉油雞，求其食下囉，再去買啲揮春，貼個出入平安囉。」他補充：「過咗年冇嘢做，唔慳返少少，邊個幫你呀。」

團體倡推租務管制

深水埗區議員李庭豐指出，區內有很多非法僭建天台屋，上址限令清拆的天台屋，共僭建16個單位，平時有21人居住，以單身人士及家庭為主。該大廈天台公契屬大廈法團，法團需請人來清拆僭建屋，業主及租戶都是受害者。他正協助租戶向有關部門爭取安置，望大廈法團延長執行限令，讓租戶有搬遷準備。

關注基層住屋聯席組織幹事陳康麒稱，基層居民大部份住劏房，租金可能是收入三分之一，大部份任職零售業、服務業等，疫情下首當其衝，很多人失業或就業不足，交租十分吃力。故他一直倡議租務管制，包括限制租金水平，或最初的租金是基層可承擔的水平，而一些工廈及天台屋等住戶權益，亦應受到保障。